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Белоруссия и Россия разрабатывают проект экономической модели СГ - РИА Новости, 28.05.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:12 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/model-2019656000.html
Белоруссия и Россия разрабатывают проект экономической модели СГ
Белоруссия и Россия разрабатывают проект экономической модели СГ - РИА Новости, 28.05.2025
Белоруссия и Россия разрабатывают проект экономической модели СГ
Белоруссия и Россия ведут работу по разработке проекта экономической модели Союзного государства двух стран, сообщил глава администрации президента Белоруссии... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:12:00+03:00
2025-05-28T20:12:00+03:00
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу по разработке проекта экономической модели Союзного государства двух стран, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. "В рамках реализации положения нашего договора на 2024-2026 годы принят очередной пакет отраслевых планов из 310 мероприятий. 101, или треть, уже успешно реализовано. В активной фазе у нас работа над проектом экономической модели Союзного государства", - сказал Крутой в Смоленске на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является. Его слова приводит агентство Белта. Он отметил, что с приходом на должность госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева появилось несколько новых интересных идей по развитию интеграционного объединения на ближайшую перспективу. "Образ будущего Союзного государства именно с точки зрения основных контуров интеграции нужно сегодня уже формировать нам всем, каждому по своему направлению. Под это будет сформирован новый перечень инновационных импортозамещающих проектов. Те 27 проектов, которые ранее утверждены, успешно реализуются. Естественно, будут подобраны инструменты финансирования, чтобы обеспечить деньгами эти проекты", - заявил Крутой. Он добавил, что начата работа по реализации декрета Высшего госсовета Союзного государства о единой промышленной политике. "В январе впервые подписан согласованный перечень программ по взаимному доступу к инструментам господдержки. Ожидаем, что с 1 июня он уже заработает по некоторым отраслевым рынкам, и наши белорусские производители в России, и российские в Беларуси уже полноценно подключатся к этим инструментам", - рассказал глава администрации президента. Он отметил, что подписаны две дорожные карты в развитие соглашения о внедрении электронных цифровых подписей. "Мы продолжаем контролировать эту тему для того, чтобы наши поставщики - и российские, и белорусские - получили взаимный доступ и смогли полноценно участвовать в электронных закупках на территории наших стран с использованием национальной электронной цифровой подписи. Важно, конечно, перейти к применению этого инструмента на практике, и наши регуляторы, понимая важность темы, всячески к этой заявленной цели двигаются", - добавил Крутой.
https://ria.ru/20250528/tovar-2019655352.html
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
Белоруссия и Россия разрабатывают проект экономической модели СГ

Белоруссия и РФ разрабатывают проект экономической модели Союзного государства

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу по разработке проекта экономической модели Союзного государства двух стран, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"В рамках реализации положения нашего договора на 2024-2026 годы принят очередной пакет отраслевых планов из 310 мероприятий. 101, или треть, уже успешно реализовано. В активной фазе у нас работа над проектом экономической модели Союзного государства", - сказал Крутой в Смоленске на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является. Его слова приводит агентство Белта.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Он отметил, что с приходом на должность госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева появилось несколько новых интересных идей по развитию интеграционного объединения на ближайшую перспективу. "Образ будущего Союзного государства именно с точки зрения основных контуров интеграции нужно сегодня уже формировать нам всем, каждому по своему направлению. Под это будет сформирован новый перечень инновационных импортозамещающих проектов. Те 27 проектов, которые ранее утверждены, успешно реализуются. Естественно, будут подобраны инструменты финансирования, чтобы обеспечить деньгами эти проекты", - заявил Крутой.
Он добавил, что начата работа по реализации декрета Высшего госсовета Союзного государства о единой промышленной политике. "В январе впервые подписан согласованный перечень программ по взаимному доступу к инструментам господдержки. Ожидаем, что с 1 июня он уже заработает по некоторым отраслевым рынкам, и наши белорусские производители в России, и российские в Беларуси уже полноценно подключатся к этим инструментам", - рассказал глава администрации президента.
Он отметил, что подписаны две дорожные карты в развитие соглашения о внедрении электронных цифровых подписей. "Мы продолжаем контролировать эту тему для того, чтобы наши поставщики - и российские, и белорусские - получили взаимный доступ и смогли полноценно участвовать в электронных закупках на территории наших стран с использованием национальной электронной цифровой подписи. Важно, конечно, перейти к применению этого инструмента на практике, и наши регуляторы, понимая важность темы, всячески к этой заявленной цели двигаются", - добавил Крутой.
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