https://ria.ru/20250528/mladenets-2019557914.html
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили - РИА Новости, 28.05.2025
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили
Следователи установили личность матери младенца, тело которого нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани, ею оказалась 36-летняя... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-05-28T14:36:00+03:00
происшествия
рязань
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи установили личность матери младенца, тело которого нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани, ею оказалась 36-летняя жительница Московской области, сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области. Тело новорожденного ребенка обнаружили утром 26 мая на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. СУСК по региону заявляло о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). "Эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз позволили установить личность матери младенца. Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20250527/rebenok-2019442083.html
рязань
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили
СК: мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани, живет в Подмосковье