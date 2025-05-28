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Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили - РИА Новости, 28.05.2025
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14:31 28.05.2025 (обновлено: 14:36 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/mladenets-2019557914.html
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили - РИА Новости, 28.05.2025
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили
Следователи установили личность матери младенца, тело которого нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани, ею оказалась 36-летняя... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-05-28T14:36:00+03:00
происшествия
рязань
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи установили личность матери младенца, тело которого нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани, ею оказалась 36-летняя жительница Московской области, сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области. Тело новорожденного ребенка обнаружили утром 26 мая на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. СУСК по региону заявляло о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). "Эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз позволили установить личность матери младенца. Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняет ведомство.
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рязань
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происшествия, рязань, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Личность матери младенца, чье тело нашли на заводе в Рязани, установили

СК: мать младенца, чье тело нашли на мусорозаводе в Рязани, живет в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи установили личность матери младенца, тело которого нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани, ею оказалась 36-летняя жительница Московской области, сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области.
Тело новорожденного ребенка обнаружили утром 26 мая на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. СУСК по региону заявляло о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).
"Эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз позволили установить личность матери младенца. Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняет ведомство.
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ПроисшествияРязаньМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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