https://ria.ru/20250528/mishustin-2019591224.html

Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях

Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях - РИА Новости, 28.05.2025

Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях

Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:36:00+03:00

2025-05-28T16:36:00+03:00

2025-05-28T16:45:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тысяч работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов. По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым, сейчас в России на 10 тысяч сотрудников насчитывается 29 роботов. "Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер. "Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул он. "Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил Мишустин. Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.

https://ria.ru/20250527/putin-2019342808.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)