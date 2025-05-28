Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях
Мишустин: количество роботов на предприятиях РФ за 6 лет надо нарастить в 5 раз
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами технических высших учебных заведений на полях выставки "Металлообработка - 2025" в Москве. 28 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами технических высших учебных заведений на полях выставки "Металлообработка - 2025" в Москве. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тысяч работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов.
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По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым, сейчас в России на 10 тысяч сотрудников насчитывается 29 роботов.
"Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер.
"Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул он.
"Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил Мишустин. Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.
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