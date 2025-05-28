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Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях - РИА Новости, 28.05.2025
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16:36 28.05.2025 (обновлено: 16:45 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/mishustin-2019591224.html
Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях
Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях - РИА Новости, 28.05.2025
Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях
Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:36:00+03:00
2025-05-28T16:45:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тысяч работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов. По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым, сейчас в России на 10 тысяч сотрудников насчитывается 29 роботов. "Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер. "Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул он. "Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил Мишустин. Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.
https://ria.ru/20250527/putin-2019342808.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин рассказал о планах по увеличению числа роботов на предприятиях

Мишустин: количество роботов на предприятиях РФ за 6 лет надо нарастить в 5 раз

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами технических высших учебных заведений на полях выставки "Металлообработка - 2025" в Москве. 28 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами технических высших учебных заведений на полях выставки Металлообработка - 2025 в Москве. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами технических высших учебных заведений на полях выставки "Металлообработка - 2025" в Москве. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в 5 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За шесть лет нам, конечно, предстоит сделать все необходимое, чтобы примерно в пять раз нарастить количество роботизированных систем на предприятиях. Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тысяч работников. Много или мало - это неплохо уже, если нам удастся это сделать", - сказал премьер на встрече со студентами технических вузов.
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По его словам, в рамках этой работы будут включены все элементы государственной поддержки. Глава кабмина напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в 25 ведущих стран по уровню роботизации. Мишустин также привел данные Минпромторга РФ, согласно которым, сейчас в России на 10 тысяч сотрудников насчитывается 29 роботов.
"Это такой, знаете, сравнительный метод, потому что все зависит от объема производства, от спроса и от того, что у конкурентов есть. И четыре года назад параметр не превышал десяти. Идет мощное развитие", - отметил премьер.
"Я убежден, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия стала одной из ведущих стран в производстве роботов", - подчеркнул он.
"Автоматизированные комплексы сейчас так же активно применяются не только в автопроме и металлообработке, где они стали привычными, но и в авиа-, в судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистических операциях", - добавил Мишустин. Он привел в пример компанию "Яндекс", которая серьезно занимается робототехникой.
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