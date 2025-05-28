https://ria.ru/20250528/mironov-2019467899.html

Миронов предложил создать морские частные военные компании

Миронов предложил создать морские частные военные компании - РИА Новости, 28.05.2025

Миронов предложил создать морские частные военные компании

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:53:00+03:00

2025-05-28T04:53:00+03:00

2025-05-28T04:53:00+03:00

калининградская область

россия

балтийское море

сергей миронов

евросоюз

нато

су-35

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации". "Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости. По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов. "Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов. Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область. Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран. Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем. Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350. "На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик. По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень. "Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.

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https://ria.ru/20250416/ssha-2011662421.html

https://ria.ru/20250411/vmf-2010795999.html

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балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининградская область, россия, балтийское море, сергей миронов, евросоюз, нато, су-35, безопасность