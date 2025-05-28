https://ria.ru/20250528/mironov-2019467899.html
Миронов предложил создать морские частные военные компании
Миронов предложил создать морские частные военные компании - РИА Новости, 28.05.2025
Миронов предложил создать морские частные военные компании
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:53:00+03:00
2025-05-28T04:53:00+03:00
2025-05-28T04:53:00+03:00
калининградская область
россия
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евросоюз
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су-35
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации". "Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости. По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов. "Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов. Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область. Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран. Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем. Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350. "На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик. По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень. "Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018785393.html
https://ria.ru/20250517/putin-2017614234.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011662421.html
https://ria.ru/20250411/vmf-2010795999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, россия, балтийское море, сергей миронов, евросоюз, нато, су-35, безопасность
Калининградская область, Россия, Балтийское море, Сергей Миронов, Евросоюз, НАТО, Су-35, Безопасность
Миронов предложил создать морские частные военные компании
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах
Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации".
"Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов
РИА Новости.
По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов.
"Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов.
Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область
.
Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран.
Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России
, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.
Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС
судов достигло уже 350.
"На этом фоне в Балтийском море
учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик.
По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень.
"Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО
или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.