https://ria.ru/20250528/minkova-2019619738.html
Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края
Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края - РИА Новости, 28.05.2025
Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края
Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила офис врача общей практики и стройплощадку поликлиники Динского района Кубани, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:01:00+03:00
2025-05-28T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила офис врача общей практики и стройплощадку поликлиники Динского района Кубани, сообщает пресс-служба администрации края. "Вместе с первым заместителем прокурора края Александром Трухиным оценили ход строительства поликлиники в станице Новотитаровской. Она будет принимать 600 человек в смену – как взрослых, так и детей. Медучреждение почти готово, работы выполнены на 83 процента. Здесь разместят кабинеты диагностики и лечения, установят тяжелое медоборудование, аппараты эндоскопии и лабораторные анализаторы", – сказала журналистам Минькова. Отдельно вице-губернатор поручила проработать вопрос с подъездной дорогой. По словам Миньковой, местные жители очень ждут новую поликлинику, поэтому подрядчику необходимо максимально ускориться и не срывать сроки сдачи объекта. Также заместитель главы региона проверила работу офиса врача общей практики в поселке Южном. Медучреждение сдали в конце прошлого года, медики уже принимают пациентов. "Здесь есть все необходимое для оказания первичной помощи, работает дневной стационар. Будем привлекать и узких специалистов, чтобы жители могли получать весь спектр услуг", – добавила Минькова.
https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html
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краснодарский край, динской район
Краснодарский край, Краснодарский край, Динской район
Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края
Анна Минькова осмотрела социальные объекты Динского района Краснодарского края
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила офис врача общей практики и стройплощадку поликлиники Динского района Кубани, сообщает пресс-служба администрации края.
"Вместе с первым заместителем прокурора края Александром Трухиным оценили ход строительства поликлиники в станице Новотитаровской. Она будет принимать 600 человек в смену – как взрослых, так и детей. Медучреждение почти готово, работы выполнены на 83 процента. Здесь разместят кабинеты диагностики и лечения, установят тяжелое медоборудование, аппараты эндоскопии и лабораторные анализаторы", – сказала журналистам Минькова.
Отдельно вице-губернатор поручила проработать вопрос с подъездной дорогой. По словам Миньковой, местные жители очень ждут новую поликлинику, поэтому подрядчику необходимо максимально ускориться и не срывать сроки сдачи объекта.
Также заместитель главы региона проверила работу офиса врача общей практики в поселке Южном. Медучреждение сдали в конце прошлого года, медики уже принимают пациентов.
"Здесь есть все необходимое для оказания первичной помощи, работает дневной стационар. Будем привлекать и узких специалистов, чтобы жители могли получать весь спектр услуг", – добавила Минькова.