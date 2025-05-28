https://ria.ru/20250528/minkova-2019619738.html

Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края

Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края - РИА Новости, 28.05.2025

Минькова осмотрела соцобъекты Динского района Краснодарского края

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила офис врача общей практики и стройплощадку поликлиники Динского района Кубани, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:01:00+03:00

2025-05-28T18:01:00+03:00

2025-05-28T18:01:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

динской район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984790730_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_c0da0c134a0cc16eb3082a6795637496.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила офис врача общей практики и стройплощадку поликлиники Динского района Кубани, сообщает пресс-служба администрации края. "Вместе с первым заместителем прокурора края Александром Трухиным оценили ход строительства поликлиники в станице Новотитаровской. Она будет принимать 600 человек в смену – как взрослых, так и детей. Медучреждение почти готово, работы выполнены на 83 процента. Здесь разместят кабинеты диагностики и лечения, установят тяжелое медоборудование, аппараты эндоскопии и лабораторные анализаторы", – сказала журналистам Минькова. Отдельно вице-губернатор поручила проработать вопрос с подъездной дорогой. По словам Миньковой, местные жители очень ждут новую поликлинику, поэтому подрядчику необходимо максимально ускориться и не срывать сроки сдачи объекта. Также заместитель главы региона проверила работу офиса врача общей практики в поселке Южном. Медучреждение сдали в конце прошлого года, медики уже принимают пациентов. "Здесь есть все необходимое для оказания первичной помощи, работает дневной стационар. Будем привлекать и узких специалистов, чтобы жители могли получать весь спектр услуг", – добавила Минькова.

https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html

https://ria.ru/20250526/yurtaev-2019177175.html

краснодарский край

динской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, динской район