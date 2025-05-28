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МИД не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 28.05.2025 (обновлено: 19:01 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/mid-2019631201.html
МИД не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения
МИД не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения - РИА Новости, 28.05.2025
МИД не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения
Москва не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения, а также в каком виде был документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:44:00+03:00
2025-05-28T19:01:00+03:00
россия
москва
специальная военная операция на украине
сша
украина
мария захарова
кит келлог
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения, а также в каком виде был документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По данным, на которые ссылается Захарова, ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны."Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.Как отметила Захарова, на переговорах в Стамбуле делегации РФ и Украины условились подготовить документы со своим видением урегулирования конфликта и затем обменяться ими."Мы условились, что каждая сторона – Россия и Украина – подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - подчеркнула она.
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россия, москва, сша, украина, мария захарова, кит келлог
Россия, Москва, Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Мария Захарова, Кит Келлог
МИД не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения

Захарова: Москва не знает об украинском списке условий мирного соглашения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва не знает, передал ли Киев США список условий мирного соглашения, а также в каком виде был документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны.
"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Как отметила Захарова, на переговорах в Стамбуле делегации РФ и Украины условились подготовить документы со своим видением урегулирования конфликта и затем обменяться ими.
"Мы условились, что каждая сторона – Россия и Украина – подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - подчеркнула она.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСШАУкраинаМария ЗахароваКит Келлог
 
 
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