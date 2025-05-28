https://ria.ru/20250528/merts-2019672075.html

Игры Мерца с ракетами могут воспламенить Европу, считает эксперт

Игры Мерца с ракетами могут воспламенить Европу, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2025

Игры Мерца с ракетами могут воспламенить Европу, считает эксперт

Визит Владимира Зеленского в Германию и заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках Украине ракет Taurus не более чем медийная игра, однако их... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:03:00+03:00

2025-05-28T23:03:00+03:00

2025-05-28T23:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Германию и заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках Украине ракет Taurus не более чем медийная игра, однако их применение против России может втянуть всю Европу в большую войну, заявил РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям Самер Караки. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. "Любые попытки применения ракет дальнего радиуса против России будут согласовываться с США и спровоцируют решительный ответ Москвы. Переход этих красных линий может воспламенить всю Европу", - сказал Караки. Эксперт отметил, что Германия, пытаясь усилить свою политическую роль на фоне ослабления Франции, сталкивается с комплексом проблем, не ограничивающихся конфликтом со страной такого масштаба и статуса, как Россия. Это включает в себя и экономические трудности, проблему беженцев и внутренние политические разногласия. "Визит Зеленского в Германию и заявления канцлера Мерца о поставках дальнобойных ракет - это попросту медийная игра, попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда без реальных перспектив на это", - добавил Караки. По словам собеседника агентства, европейские страны, инвестирующие в конфликт, не смогли добиться ни геополитического влияния, ни экономических выгод, а ключевые решения по урегулированию и политическому будущему Зеленского все еще принимаются в Вашингтоне. "Несмотря на западную поддержку, Украина не достигла стратегических побед, тогда как Россия не только выстояла под беспрецедентными санкциями, но и закрепила контроль над восточными регионами", - подчеркнул Караки. В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019400086.html

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украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, маргарита симоньян, нато