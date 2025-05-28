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В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/merts-2019659715.html
В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией
В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:38:00+03:00
2025-05-28T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
фридрих мерц
алексей журавлев
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Любые такие запуски, пусть с украинской территории, Россия будет считать непосредственным вступлением в войну той страны, которой это вооружение принадлежит. Прежний немецкий канцлер Шольц прекрасно это знал и категорически отказывался отдавать Taurus ВСУ, а вот нынешний, Мерц, похоже, в этот момент был слишком занят, набивая карманы в американском фонде BlackRock. Думаю, следует ему еще раз объяснить: своими необдуманными действиями он втягивает Германию в вооруженный конфликт с ядерной державой. Может быть, опубликовать карты целей, что в первую очередь будут поражены нашими ответными ударами. Слов, видимо, руководство Европы давно уже не понимает", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, Украина не может самостоятельно пользоваться дальнобойным оружием, цели для неё определяет разведка НАТО, "наводит и запускает иностранный расчет". Он добавил, что максимум, что могут доверить украинскому солдату, это нажать кнопку "пуск". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/peskov-2019580934.html
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украина, россия, москва, фридрих мерц, алексей журавлев , владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Фридрих Мерц, Алексей Журавлев , Владимир Зеленский, НАТО
В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией

Депутат Журавлев: канцлер ФРГ Мерц втягивает Германию в конфликт с Россией

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
Вчера, 16:02
"Любые такие запуски, пусть с украинской территории, Россия будет считать непосредственным вступлением в войну той страны, которой это вооружение принадлежит. Прежний немецкий канцлер Шольц прекрасно это знал и категорически отказывался отдавать Taurus ВСУ, а вот нынешний, Мерц, похоже, в этот момент был слишком занят, набивая карманы в американском фонде BlackRock. Думаю, следует ему еще раз объяснить: своими необдуманными действиями он втягивает Германию в вооруженный конфликт с ядерной державой. Может быть, опубликовать карты целей, что в первую очередь будут поражены нашими ответными ударами. Слов, видимо, руководство Европы давно уже не понимает", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его словам, Украина не может самостоятельно пользоваться дальнобойным оружием, цели для неё определяет разведка НАТО, "наводит и запускает иностранный расчет". Он добавил, что максимум, что могут доверить украинскому солдату, это нажать кнопку "пуск".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваФридрих МерцАлексей ЖуравлевВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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