https://ria.ru/20250528/merts-2019659715.html

В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией

В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией - РИА Новости, 28.05.2025

В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:38:00+03:00

2025-05-28T20:38:00+03:00

2025-05-28T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Любые такие запуски, пусть с украинской территории, Россия будет считать непосредственным вступлением в войну той страны, которой это вооружение принадлежит. Прежний немецкий канцлер Шольц прекрасно это знал и категорически отказывался отдавать Taurus ВСУ, а вот нынешний, Мерц, похоже, в этот момент был слишком занят, набивая карманы в американском фонде BlackRock. Думаю, следует ему еще раз объяснить: своими необдуманными действиями он втягивает Германию в вооруженный конфликт с ядерной державой. Может быть, опубликовать карты целей, что в первую очередь будут поражены нашими ответными ударами. Слов, видимо, руководство Европы давно уже не понимает", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, Украина не может самостоятельно пользоваться дальнобойным оружием, цели для неё определяет разведка НАТО, "наводит и запускает иностранный расчет". Он добавил, что максимум, что могут доверить украинскому солдату, это нажать кнопку "пуск". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/peskov-2019580934.html

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

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