В Госдуме обвинили Мерца в втягивании Германии в конфликт с Россией
Депутат Журавлев: канцлер ФРГ Мерц втягивает Германию в конфликт с Россией
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц втягивает свою страну в вооруженный конфликт с Россией, заявляя о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
"Любые такие запуски, пусть с украинской территории, Россия будет считать непосредственным вступлением в войну той страны, которой это вооружение принадлежит. Прежний немецкий канцлер Шольц прекрасно это знал и категорически отказывался отдавать Taurus ВСУ, а вот нынешний, Мерц, похоже, в этот момент был слишком занят, набивая карманы в американском фонде BlackRock. Думаю, следует ему еще раз объяснить: своими необдуманными действиями он втягивает Германию в вооруженный конфликт с ядерной державой. Может быть, опубликовать карты целей, что в первую очередь будут поражены нашими ответными ударами. Слов, видимо, руководство Европы давно уже не понимает", - сказал Журавлев РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.