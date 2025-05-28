Китайский эксперт сравнил заявление Мерца об Украине с речью Гитлера
Блогер Шицин: оправдание Мерцем поставок Украине ракет напоминает речь Гитлера
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Оправдание канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем поставок Украине дальнобойных ракет под предлогом "самообороны" невольно напоминает нацистскую речь Гитлера в день нападения на Польшу, который также ссылался на якобы "самооборону", заявил РИА Новости китайский военный блогер Цю Шицин.
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Он добавил, что "оглядываясь назад, с первого дня специальной военной операции Запад уже поставлял Киеву самые разнообразные западные вооружения — от танков "Леопард 2" и основных боевых танков M1 Абрамс до реактивных систем HIMARS, однако реальные боевые действия показали, что ни одна из этих западных систем вооружений не оказала решающего влияния".
"Во-первых, как и во многих других случаях двойных стандартов Запада, обсуждение определения "самообороны" ... не только абсурдно, но и демонстрирует невежество. Внезапное оправдание канцлером Мерцем поставок Украине оружия, способного поражать глубинные территории России, предлогом "самообороны" невольно напоминает речь Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 года, в день нападения на Польшу, где он также ссылался на "самооборону" против Польши", - заявил Цю Шицин.
Аналитик подчеркнул, что "дальнобойность западного оружия" ни коем образом не повлияет на боевой дух российской армии, как того ожидают в Европе.
"Фактически, после трех лет помощи у Украины на руках больше западного оружия, чем у многих стран НАТО. Но исход войны определяется не рекламными буклетами производителей оружия, а героизмом солдат и командиров на передовой, легитимным верховным руководством и самоотверженной поддержкой всего народа. Победа России в этой войне не будет зависеть от дальнобойности западного оружия, и это явно противоречит ожиданиям Европы", - указал он.
Вместе с тем эксперт отметил, что "политические элиты Германии, Великобритании и Франции во главе с канцлером Мерцем пока не хотят прекращать этот конфликт, поскольку их граждане не готовы принять победу России, но их армии в то же время не готовы к полномасштабному вмешательству в военные действия".
"Поэтому на данном этапе снятие ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву — это лишь политический жест", - подчеркнул Цю Шицин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.