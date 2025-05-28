https://ria.ru/20250528/merts-2019608211.html
Зеленский попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции с Мерцем
Зеленский попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции с Мерцем - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции с Мерцем
На пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал речь Владимира Зеленского, сославшись на проблемы с переводом, трансляция мероприятия велась на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:26:00+03:00
2025-05-28T17:26:00+03:00
2025-05-28T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал речь Владимира Зеленского, сославшись на проблемы с переводом, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале издания The Guardian.Глава киевского режима начал выступление, однако через пару секунд его прервал Мерц и сообщил, что не слышит перевод в наушниках."У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?" — спросил Зеленский.Мерц в шутку сослался на проблемы с современными технологиями, на что глава киевского режима заявил, что "все в порядке".Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html
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В мире, Украина, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции с Мерцем
Мерц остановил Зеленского на пресс-конференции из-за трудностей с переводом