https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны - РИА Новости, 28.05.2025

В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах являются дальнейшим провоцированием войны, попыткой заставить украинцев продолжать войну, заявил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:53:00+03:00

2025-05-28T15:53:00+03:00

2025-05-28T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

фридрих мерц

дмитрий песков

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украина

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах являются дальнейшим провоцированием войны, попыткой заставить украинцев продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше", — сказал Песков журналистам.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удары немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фридрих мерц, дмитрий песков, в мире, украина