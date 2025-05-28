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ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц
ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:03:00+03:00
2025-05-28T15:03:00+03:00
2025-05-28T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия."Наши министры обороны сегодня подготовят меморандум о намерениях по закупке систем вооружения большой дальности украинского производства. Здесь не будет никаких ограничений по дальности действия", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции в Берлине с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.
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германия, в мире, украина, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский
Германия, В мире, Украина, Берлин (город), Фридрих Мерц, Владимир Зеленский
ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц
Мерц: Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия