https://ria.ru/20250528/merts-2019564967.html

ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц

ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025

ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:03:00+03:00

2025-05-28T15:03:00+03:00

2025-05-28T15:28:00+03:00

германия

в мире

украина

берлин (город)

фридрих мерц

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия."Наши министры обороны сегодня подготовят меморандум о намерениях по закупке систем вооружения большой дальности украинского производства. Здесь не будет никаких ограничений по дальности действия", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции в Берлине с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019408234.html

германия

украина

берлин (город)

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германия, в мире, украина, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский