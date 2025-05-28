Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен
Канцлер ФРГ Мерц пообещал сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен
© Getty Images / picture alliance/Fabian SommerФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.
"Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток — 2" не мог быть снова запущен", — сказал политик.
В середине мая канцлер также отметил, что сейчас у "Северного потока — 2" нет лицензии на эксплуатацию и "это не изменится".
Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В марте газета Financial Times писала, что Варниг собирается связаться с командой Дональда Трампа для возобновления работы газопровода при поддержке инвесторов из США. Сообщалось, что возглавляемый ими консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России. Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, этого недостаточно для восстановления работы трубопровода из-за европейских ограничительных мер.
В сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. Сообщалось, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не единожды запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.