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Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен - РИА Новости, 28.05.2025
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14:57 28.05.2025 (обновлено: 15:59 28.05.2025)
https://ria.ru/testovaja-rubrika-cit/merts-2019563339.html
Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен
Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен - РИА Новости, 28.05.2025
Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:57:00+03:00
2025-05-28T15:59:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
фридрих мерц
владимир зеленский
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине."Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток — 2" не мог быть снова запущен", — сказал политик.В середине мая канцлер также отметил, что сейчас у "Северного потока — 2" нет лицензии на эксплуатацию и "это не изменится".Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.В сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. Сообщалось, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не единожды запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, маттиас варниг, министерство финансов сша, nord stream 2 ag
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Маттиас Варниг, Министерство финансов США, Nord Stream 2 AG
Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен

Канцлер ФРГ Мерц пообещал сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен

© Getty Images / picture alliance/Fabian SommerФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.
"Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток — 2" не мог быть снова запущен", — сказал политик.
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В середине мая канцлер также отметил, что сейчас у "Северного потока — 2" нет лицензии на эксплуатацию и "это не изменится".
Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

В марте газета Financial Times писала, что Варниг собирается связаться с командой Дональда Трампа для возобновления работы газопровода при поддержке инвесторов из США. Сообщалось, что возглавляемый ими консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России. Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, этого недостаточно для восстановления работы трубопровода из-за европейских ограничительных мер.

В сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. Сообщалось, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не единожды запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
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В миреГерманияРоссияБерлин (город)Фридрих МерцВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Маттиас ВарнигМинистерство финансов СШАNord Stream 2 AG
 
 
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