https://ria.ru/testovaja-rubrika-cit/merts-2019563339.html

Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен

Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен - РИА Новости, 28.05.2025

Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:57:00+03:00

2025-05-28T14:57:00+03:00

2025-05-28T15:59:00+03:00

в мире

германия

россия

берлин (город)

фридрих мерц

владимир зеленский

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019567469_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_685a10c825553c8316789d3d8bdd373b.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток — 2", такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине."Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток — 2" не мог быть снова запущен", — сказал политик.В середине мая канцлер также отметил, что сейчас у "Северного потока — 2" нет лицензии на эксплуатацию и "это не изменится".Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.В сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. Сообщалось, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не единожды запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html

https://ria.ru/20250316/germanija-2005276737.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, маттиас варниг, министерство финансов сша, nord stream 2 ag