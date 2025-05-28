https://ria.ru/20250528/merts-2019562103.html
Мерц: Европа готова поддержать технические переговоры России и Украины
Мерц: Европа готова поддержать технические переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Мерц: Европа готова поддержать технические переговоры России и Украины
Европейцы готовы поддержать технические переговоры между Россией и Украиной и рассчитывают на поддержку США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:49:00+03:00
2025-05-28T14:49:00+03:00
2025-05-28T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейцы готовы поддержать технические переговоры между Россией и Украиной и рассчитывают на поддержку США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Украина готова вести технические переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая третья страна. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры... Мы также рассчитываем на поддержку США, чьи усилия остаются необходимыми для успешных переговоров", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.Кроме того, Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении. "Мы продолжим нашу военную поддержку, и мы будем расширять ее", - сказал канцлер.Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, украина, ватикан, фридрих мерц, владимир зеленский, кит келлог, в мире
Россия, Украина, Ватикан, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Кит Келлог, В мире
Мерц: Европа готова поддержать технические переговоры России и Украины
Мерц: Европа готова поддержать технические переговоры между Россией и Украиной