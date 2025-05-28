"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Филиппо назвал Мерца сумасшедшим после слов о затягивании конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х резко раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке к длительному конфликту на Украине.
"Новый немецкий канцлер Мерц с каждым днем становится все безумнее! Он хочет, чтобы все умерли "от военного и экономического истощения". Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна", — написал он.
Накануне Мерц призвал готовиться к тому, что российско-украинский конфликт закончится не скоро.
В понедельник немецкий канцлер заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое приняли еще в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.