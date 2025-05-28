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"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 28.05.2025 (обновлено: 10:40 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине - РИА Новости, 28.05.2025
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х резко раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке к длительному... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:38:00+03:00
2025-05-28T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
фридрих мерц
флориан филиппо
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х резко раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке к длительному конфликту на Украине."Новый немецкий канцлер Мерц с каждым днем становится все безумнее! Он хочет, чтобы все умерли "от военного и экономического истощения". Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна", — написал он.Накануне Мерц призвал готовиться к тому, что российско-украинский конфликт закончится не скоро.В понедельник немецкий канцлер заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое приняли еще в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
https://ria.ru/20250528/merts-2019490343.html
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в мире, украина, россия, фридрих мерц, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Флориан Филиппо
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине

Филиппо назвал Мерца сумасшедшим после слов о затягивании конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х резко раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке к длительному конфликту на Украине.
"Новый немецкий канцлер Мерц с каждым днем становится все безумнее! Он хочет, чтобы все умерли "от военного и экономического истощения". Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна", — написал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине
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Накануне Мерц призвал готовиться к тому, что российско-украинский конфликт закончится не скоро.
В понедельник немецкий канцлер заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое приняли еще в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФридрих МерцФлориан Филиппо
 
 
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