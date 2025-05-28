https://ria.ru/20250528/merts-2019490343.html

СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине

СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине

Союзники канцлера Германии Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на военные поставки для Украины, пишет Politico. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:47:00+03:00

2025-05-28T09:47:00+03:00

2025-05-28T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

фридрих мерц

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019205874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824f5bccb44cff577e9c07a4e5410564.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Союзники канцлера Германии Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на военные поставки для Украины, пишет Politico."Канцлер попал под шквал критики в своих собственных рядах из-за неясных заявлений <…> о том, готова ли Германия предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые могут наносить удары вглубь российской территории", — говорится в публикации.Издание приводит слова депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, назвавшего заявления Мерца бесполезными.Автор статьи также отметил, что неразбериха вокруг Taurus грозит омрачить визит Владимира Зеленского в Берлин в среду.В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский