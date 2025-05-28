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СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/merts-2019490343.html
СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине
СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине
Союзники канцлера Германии Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на военные поставки для Украины, пишет Politico. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:47:00+03:00
2025-05-28T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
фридрих мерц
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Союзники канцлера Германии Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на военные поставки для Украины, пишет Politico."Канцлер попал под шквал критики в своих собственных рядах из-за неясных заявлений &lt;…&gt; о том, готова ли Германия предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые могут наносить удары вглубь российской территории", — говорится в публикации.Издание приводит слова депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, назвавшего заявления Мерца бесполезными.Автор статьи также отметил, что неразбериха вокруг Taurus грозит омрачить визит Владимира Зеленского в Берлин в среду.В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, германия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский
СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине

Politico: союзники раскритиковали Мерца за заявления о ракетах для Украины

© Getty Images / Thierry MonasseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Союзники канцлера Германии Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на военные поставки для Украины, пишет Politico.
"Канцлер попал под шквал критики в своих собственных рядах из-за неясных заявлений <…> о том, готова ли Германия предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые могут наносить удары вглубь российской территории", — говорится в публикации.
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Издание приводит слова депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, назвавшего заявления Мерца бесполезными.
Автор статьи также отметил, что неразбериха вокруг Taurus грозит омрачить визит Владимира Зеленского в Берлин в среду.
В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаФридрих МерцВладимир Зеленский
 
 
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