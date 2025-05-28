https://ria.ru/20250528/merts-2019454830.html

"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России

"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России - РИА Новости, 28.05.2025

"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц не способен осознать реальную ситуацию на Украине, заявил профессор Института глобальной политики, экономист Джордж Самуэли в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:44:00+03:00

2025-05-28T00:44:00+03:00

2025-05-28T00:44:00+03:00

в мире

германия

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фридрих мерц

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не способен осознать реальную ситуацию на Украине, заявил профессор Института глобальной политики, экономист Джордж Самуэли в соцсети X."Мерц либо полный идиот, либо бесстыжий лжец. Он должен минимально осознавать, что именно Украина отказалась от каких-либо переговоров. Более того, натовская банда не заинтересована в переговорах. Она просто хочет 30-дневного прекращения огня, чтобы перевооружиться и перегруппироваться", — написал он.Экономист также отметил, что слова канцлера о желании мира на Украине полностью противоречат заявлениям об отмене ограничений на дальность действия поставляемого Киеву вооружения.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели в глубине территории России. Во вторник Мерц уточнил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что противоречия в заявлениях немецких чиновников о решении по дальнобойному оружию для Киева — это игра с судьбой Европы. При этом официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отказалась комментировать информацию из Германии о снятии ограничений.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

германия

украина

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россия

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