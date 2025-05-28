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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 28.05.2025
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06:25 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/meksika-2019471362.html
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 28.05.2025
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:25:00+03:00
2025-05-28T06:25:00+03:00
в мире
мексика
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о пострадавших не приводятся.
https://ria.ru/20250505/zemletryasenie-2015030833.html
мексика
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в мире, мексика, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Мексика, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Мексики, вблизи Кабо Сан Лукас произошло землетрясение магнитудой 5,9

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Данные о пострадавших не приводятся.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Мексике произошло сильное землетрясение
5 мая, 13:00
 
В миреМексикаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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