https://ria.ru/20250528/meksika-2019471362.html

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 28.05.2025

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:25:00+03:00

2025-05-28T06:25:00+03:00

2025-05-28T06:25:00+03:00

в мире

мексика

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20250505/zemletryasenie-2015030833.html

мексика

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Дарья Буймова

в мире, мексика, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)