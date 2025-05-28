https://ria.ru/20250528/medvedev-2019659911.html

Германия снова стала врагом России, заявил Медведев

Германия снова стала врагом России, заявил Медведев - РИА Новости, 29.05.2025

Германия снова стала врагом России, заявил Медведев

Если выяснится, что немецкие военнослужащие принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, Москва может ответить так, как посчитает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-28T20:39:00+03:00

2025-05-28T20:39:00+03:00

2025-05-29T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — Новости. Если выяснится, что немецкие военнослужащие принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, Москва может ответить так, как посчитает нужным, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости."При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях... Оно находится в компетенции Верховного главнокомандующего", — сказал он.Медведев отметил, что у России есть право на полноценную защиту и этому никто не может противостоять.По его словам, ФРГ уже участвует в этом конфликте. Причем не опосредованно, а полноценно, поскольку задействованы и немецкая техника, и немецкие специалисты, подчеркнул глава Совбеза."Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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