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Германия снова стала врагом России, заявил Медведев - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 28.05.2025 (обновлено: 01:44 29.05.2025)
https://ria.ru/20250528/medvedev-2019659911.html
Германия снова стала врагом России, заявил Медведев
Германия снова стала врагом России, заявил Медведев - РИА Новости, 29.05.2025
Германия снова стала врагом России, заявил Медведев
Если выяснится, что немецкие военнослужащие принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, Москва может ответить так, как посчитает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-28T20:39:00+03:00
2025-05-29T01:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
россия
дмитрий медведев
в мире
бундесвер германии
фридрих мерц
taurus
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МОСКВА, 28 мая — Новости. Если выяснится, что немецкие военнослужащие принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, Москва может ответить так, как посчитает нужным, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости."При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях... Оно находится в компетенции Верховного главнокомандующего", — сказал он.Медведев отметил, что у России есть право на полноценную защиту и этому никто не может противостоять.По его словам, ФРГ уже участвует в этом конфликте. Причем не опосредованно, а полноценно, поскольку задействованы и немецкая техника, и немецкие специалисты, подчеркнул глава Совбеза."Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Бундесвер Германии, Фридрих Мерц, Taurus, Вооруженные силы Украины, Украина
Германия снова стала врагом России, заявил Медведев

Медведев предупредил ФРГ о последствиях ударов немецкими ракетами по РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — Новости. Если выяснится, что немецкие военнослужащие принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, Москва может ответить так, как посчитает нужным, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
"При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях... Оно находится в компетенции Верховного главнокомандующего", — сказал он.
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Медведев отметил, что у России есть право на полноценную защиту и этому никто не может противостоять.
По его словам, ФРГ уже участвует в этом конфликте. Причем не опосредованно, а полноценно, поскольку задействованы и немецкая техника, и немецкие специалисты, подчеркнул глава Совбеза.
"Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте", — заключил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияДмитрий МедведевВ миреБундесвер ГерманииФридрих МерцTaurusВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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