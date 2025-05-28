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Медведев оценил укомплектованность ВС России
Медведев оценил укомплектованность ВС России - РИА Новости, 28.05.2025
Медведев оценил укомплектованность ВС России
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию, которая наблюдается в комплектовании Вооруженных сил России... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:54:00+03:00
2025-05-28T17:54:00+03:00
2025-05-28T21:23:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию, которая наблюдается в комплектовании Вооруженных сил России контрактниками, отметив, что у противника ситуация принципиально иная.Медведев провел в среду совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками. На совещании он сообщил, что с начала года в воинские части ВС РФ прибыли почти 175 тысяч военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения были приняты более 14 тысяч человек."В то же время очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И, в общем, это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием вооруженных сил по контракту", — сказал Медведев.Видеозапись опубликована на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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Медведев об укомплектованности ВС России
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, 14 тысяч - в добровольческие подразделения, сообщил Медведев.
2025-05-28T17:54
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Медведев оценил укомплектованность ВС России
Медведев указал на хорошую тенденцию по укомплектованности ВС России