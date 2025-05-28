https://ria.ru/20250528/medvedev-2019616368.html

Медведев оценил укомплектованность ВС России

Медведев оценил укомплектованность ВС России - РИА Новости, 28.05.2025

Медведев оценил укомплектованность ВС России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию, которая наблюдается в комплектовании Вооруженных сил России... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:54:00+03:00

2025-05-28T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию, которая наблюдается в комплектовании Вооруженных сил России контрактниками, отметив, что у противника ситуация принципиально иная.Медведев провел в среду совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками. На совещании он сообщил, что с начала года в воинские части ВС РФ прибыли почти 175 тысяч военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения были приняты более 14 тысяч человек."В то же время очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И, в общем, это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием вооруженных сил по контракту", — сказал Медведев.Видеозапись опубликована на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html

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Медведев об укомплектованности ВС России В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, 14 тысяч - в добровольческие подразделения, сообщил Медведев. 2025-05-28T17:54 true PT0M55S

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