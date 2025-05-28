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В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников - РИА Новости, 28.05.2025
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников
Почти 175 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части с начала года, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:50:00+03:00
2025-05-28T17:50:00+03:00
2025-05-28T18:27:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почти 175 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части с начала года, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись опубликована на его странице во "ВКонтакте"."В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы имеем. В добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек", — уточнил он.Медведев отметил хорошую тенденцию, призвал ее закрепить и продолжать работать над комплектованием российских войск контрактниками. "У наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И в общем это показывает реальное положение дел", — добавил зампред Совбеза.В прошлом году контракт на военную службу заключили почти 440 тысяч человек.
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html
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Медведев об укомплектованности ВС России
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, 14 тысяч - в добровольческие подразделения, сообщил Медведев.
2025-05-28T17:50
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вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников
Медведев: почти 175 тыс военнослужащих прибыли в воинские части с начала 2025-го