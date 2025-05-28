https://ria.ru/20250528/medvedev-2019615064.html

В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников

В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников - РИА Новости, 28.05.2025

В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников

Почти 175 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части с начала года, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:50:00+03:00

2025-05-28T17:50:00+03:00

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почти 175 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части с начала года, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись опубликована на его странице во "ВКонтакте"."В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы имеем. В добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек", — уточнил он.Медведев отметил хорошую тенденцию, призвал ее закрепить и продолжать работать над комплектованием российских войск контрактниками. "У наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И в общем это показывает реальное положение дел", — добавил зампред Совбеза.В прошлом году контракт на военную службу заключили почти 440 тысяч человек.

https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html

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Медведев об укомплектованности ВС России В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, 14 тысяч - в добровольческие подразделения, сообщил Медведев. 2025-05-28T17:50 true PT0M55S

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вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность