https://ria.ru/20250528/medvedev-2019613836.html

Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками

Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 28.05.2025

Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками, об этом он сообщил в соцсети... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:47:00+03:00

2025-05-28T17:47:00+03:00

2025-05-28T21:11:00+03:00

россия

дмитрий медведев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками, об этом он сообщил в соцсети "ВКонтакте"."Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками", — написал зампред Совбеза, опубликовав отрывок с мероприятия. По словам Медведева, с начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, а в добровольческие подразделения приняли более 14 тысяч человек.Он назвал это хорошей тенденцией и призвал закрепить ее, а также обратил внимание, что у противников России ситуация выглядит принципиально иначе.В прошлом году контракт на военную службу заключили почти 440 тысяч человек.

https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html

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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, вооруженные силы рф, безопасность