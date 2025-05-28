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Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками
Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 28.05.2025
Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками, об этом он сообщил в соцсети... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:47:00+03:00
2025-05-28T17:47:00+03:00
2025-05-28T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками, об этом он сообщил в соцсети "ВКонтакте"."Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками", — написал зампред Совбеза, опубликовав отрывок с мероприятия. По словам Медведева, с начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, а в добровольческие подразделения приняли более 14 тысяч человек.Он назвал это хорошей тенденцией и призвал закрепить ее, а также обратил внимание, что у противников России ситуация выглядит принципиально иначе.В прошлом году контракт на военную службу заключили почти 440 тысяч человек.
https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС России контрактниками
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками