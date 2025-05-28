https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html

В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций

В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций - РИА Новости, 28.05.2025

В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций

Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:14:00+03:00

2025-05-28T08:14:00+03:00

2025-05-28T08:15:00+03:00

экономика

россия

жуковский

ростех

иркутский авиационный завод

мс-21

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Опытный образец самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, 29 апреля впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех"). "МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не прост жив, а готов пережить "Боинг"… Совсем скоро в подмосковном Жуковском начнутся сертификационные испытания. В 2026 году планируем начать поставки самолетов в авиакомпании", – сказал Евтушенко. В строительстве этого лайнера задействованы предприятия со всей России. В результате программы импортозамещения около 80 агрегатов и систем стали российскими. Впервые лайнер МС-21 поднялся в небо восемь лет назад, 28 мая 2017 года. В составе самолета использовались иностранные системы и агрегаты. Полет проходил с аэродрома Иркутского авиационного завода и продлился 30 минут. МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html

https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, жуковский, ростех, иркутский авиационный завод, мс-21