В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций
Евтушенко: самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" | Перейти в медиабанкСамолет МС-21 в ангаре в аэропорту "Иркутск" перед первым перелетом в Жуковский
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Опытный образец самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, 29 апреля впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех").
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"МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не прост жив, а готов пережить "Боинг"… Совсем скоро в подмосковном Жуковском начнутся сертификационные испытания. В 2026 году планируем начать поставки самолетов в авиакомпании", – сказал Евтушенко.
В строительстве этого лайнера задействованы предприятия со всей России. В результате программы импортозамещения около 80 агрегатов и систем стали российскими.
Впервые лайнер МС-21 поднялся в небо восемь лет назад, 28 мая 2017 года. В составе самолета использовались иностранные системы и агрегаты. Полет проходил с аэродрома Иркутского авиационного завода и продлился 30 минут.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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