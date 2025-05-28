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В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций - РИА Новости, 28.05.2025
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08:14 28.05.2025 (обновлено: 08:15 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html
В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций
В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций - РИА Новости, 28.05.2025
В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций
Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:14:00+03:00
2025-05-28T08:15:00+03:00
экономика
россия
жуковский
ростех
иркутский авиационный завод
мс-21
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Опытный образец самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, 29 апреля впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех"). "МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не прост жив, а готов пережить "Боинг"… Совсем скоро в подмосковном Жуковском начнутся сертификационные испытания. В 2026 году планируем начать поставки самолетов в авиакомпании", – сказал Евтушенко. В строительстве этого лайнера задействованы предприятия со всей России. В результате программы импортозамещения около 80 агрегатов и систем стали российскими. Впервые лайнер МС-21 поднялся в небо восемь лет назад, 28 мая 2017 года. В составе самолета использовались иностранные системы и агрегаты. Полет проходил с аэродрома Иркутского авиационного завода и продлился 30 минут. МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html
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экономика, россия, жуковский, ростех, иркутский авиационный завод, мс-21
Экономика, Россия, Жуковский, Ростех, Иркутский авиационный завод, МС-21
В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций

Евтушенко: самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций

© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" | Перейти в медиабанкСамолет МС-21 в ангаре в аэропорту "Иркутск" перед первым перелетом в Жуковский
Самолет МС-21 в ангаре в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией западных санкций, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Опытный образец самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, 29 апреля впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех").
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"МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не прост жив, а готов пережить "Боинг"… Совсем скоро в подмосковном Жуковском начнутся сертификационные испытания. В 2026 году планируем начать поставки самолетов в авиакомпании", – сказал Евтушенко.
В строительстве этого лайнера задействованы предприятия со всей России. В результате программы импортозамещения около 80 агрегатов и систем стали российскими.
Впервые лайнер МС-21 поднялся в небо восемь лет назад, 28 мая 2017 года. В составе самолета использовались иностранные системы и агрегаты. Полет проходил с аэродрома Иркутского авиационного завода и продлился 30 минут.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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ЭкономикаРоссияЖуковскийРостехИркутский авиационный заводМС-21
 
 
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