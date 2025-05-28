C MasterCard взыскали многомиллионные долги перед банком "Новый символ"
Суды взыскали с MasterCard 60 млн руб долга перед разорившимся "Новым символом"
© AP Photo / Bill Sikes, fileПлатежная карта MasterCard
© AP Photo / Bill Sikes, file
Платежная карта MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной платежной системы Mastercard, около 751 тысячи долларов (около 60 миллионов рублей по текущему курсу) долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Банк "Новый символ" в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank.
Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию
24 апреля, 12:58
В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде.
Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "ТрастВосток", которая тоже предъявила иск к Mastercard. Ее иск тоже был оставлен без рассмотрения в ноябре 2022 года по тем же основаниям. Повторно направив иск в ноябре 2024 года, ООО "ТрастВосток" указало, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений. В частности, компания не может оплатить услуги британских юристов, так как у нее счет в Альфа-банке, а тот отключен от SWIFT.
Кроме того, истец сослался на устоявшуюся судебную практику по применению пророгационных соглашений в условиях санкций. В частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом".
В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил жалобу Mastercard Europe на это решение, и оно вступило в силу.