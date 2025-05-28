https://ria.ru/20250528/mastercard-2019676669.html

C MasterCard взыскали многомиллионные долги перед банком "Новый символ"

C MasterCard взыскали многомиллионные долги перед банком "Новый символ" - РИА Новости, 28.05.2025

C MasterCard взыскали многомиллионные долги перед банком "Новый символ"

Арбитражные суды двух инстанций взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной платежной системы Mastercard, около 751 тысячи долларов... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:58:00+03:00

2025-05-28T23:58:00+03:00

2025-05-28T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной платежной системы Mastercard, около 751 тысячи долларов (около 60 миллионов рублей по текущему курсу) долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Банк "Новый символ" в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank. В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде. Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "ТрастВосток", которая тоже предъявила иск к Mastercard. Ее иск тоже был оставлен без рассмотрения в ноябре 2022 года по тем же основаниям. Повторно направив иск в ноябре 2024 года, ООО "ТрастВосток" указало, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений. В частности, компания не может оплатить услуги британских юристов, так как у нее счет в Альфа-банке, а тот отключен от SWIFT. Кроме того, истец сослался на устоявшуюся судебную практику по применению пророгационных соглашений в условиях санкций. В частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом". В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил жалобу Mastercard Europe на это решение, и оно вступило в силу.

https://ria.ru/20250424/kostin-2013168154.html

https://ria.ru/20250409/evrosoyuz-2010139671.html

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