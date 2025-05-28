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Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/mashina-2019538281.html
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР
Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:07:00+03:00
2025-05-28T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. "Больничный" автомобиль Кременской городской больницы атакован украинскими дронами. Транспортное средство серьезно пострадало. Людям, находящимся в салоне, чудом удалось избежать ранений. В автомобиле находились водитель, старшая медсестра горбольницы и еще одна сотрудница медучреждения. Они вовремя покинули транспорт", - сообщила Пащенко. Она уточнила, что осколки боеприпасов прошили кузов автомобиля, повредили салон и разбили багажник.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР

Дроны ВСУ атаковали больничный автомобиль в ЛНР

© Фото : Наталия Пащенко/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ на автомобиль больницы в ЛНР
Последствия атаки дронов ВСУ на автомобиль больницы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Наталия Пащенко/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ на автомобиль больницы в ЛНР
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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
"Больничный" автомобиль Кременской городской больницы атакован украинскими дронами. Транспортное средство серьезно пострадало. Людям, находящимся в салоне, чудом удалось избежать ранений. В автомобиле находились водитель, старшая медсестра горбольницы и еще одна сотрудница медучреждения. Они вовремя покинули транспорт", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что осколки боеприпасов прошили кузов автомобиля, повредили салон и разбили багажник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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