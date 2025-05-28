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Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР

Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025

Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР

Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:07:00+03:00

2025-05-28T13:07:00+03:00

2025-05-28T13:07:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. "Больничный" автомобиль Кременской городской больницы атакован украинскими дронами. Транспортное средство серьезно пострадало. Людям, находящимся в салоне, чудом удалось избежать ранений. В автомобиле находились водитель, старшая медсестра горбольницы и еще одна сотрудница медучреждения. Они вовремя покинули транспорт", - сообщила Пащенко. Она уточнила, что осколки боеприпасов прошили кузов автомобиля, повредили салон и разбили багажник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия