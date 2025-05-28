https://ria.ru/20250528/mashina-2019538281.html
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР
Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:07:00+03:00
2025-05-28T13:07:00+03:00
2025-05-28T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019537684_0:152:960:692_1920x0_80_0_0_5fedb43e7dc2825d02408dbcb36813de.jpg
ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали автомобиль больницы в ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. "Больничный" автомобиль Кременской городской больницы атакован украинскими дронами. Транспортное средство серьезно пострадало. Людям, находящимся в салоне, чудом удалось избежать ранений. В автомобиле находились водитель, старшая медсестра горбольницы и еще одна сотрудница медучреждения. Они вовремя покинули транспорт", - сообщила Пащенко. Она уточнила, что осколки боеприпасов прошили кузов автомобиля, повредили салон и разбили багажник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019537684_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_38d1863b8cfc1dfe55828a8220e766cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали больничный автомобиль в ЛНР
Дроны ВСУ атаковали больничный автомобиль в ЛНР