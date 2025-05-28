https://ria.ru/20250528/mariupol-2019463722.html
Жительница Мариуполя рассказала, зачем завела канал в Telegram
Жительница Мариуполя рассказала, зачем завела канал в Telegram - РИА Новости, 28.05.2025
Жительница Мариуполя рассказала, зачем завела канал в Telegram
Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что специально завела канал в Telegram, чтобы бороться с фейками и враньем, распространяемыми... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:39:00+03:00
2025-05-28T03:39:00+03:00
2025-05-28T03:39:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что специально завела канал в Telegram, чтобы бороться с фейками и враньем, распространяемыми украинскими блогерами о происходящем в городе. По словам Тобот, пережившей с семьей боевые действия в Мариуполе весной 2022 года, как только в городе появился интернет, на жителей обрушился поток новостей как с российской, так и с украинской стороны. По её словам, "смотрели и ужасались просто тому, что там пишут". "То есть это вбросы, фейки про Мариуполь, что там происходило. Меня это очень возмутило. Я поняла, что я хочу показывать город, как он есть. Сначала это были "сторис": смотрите, мы живы, у нас налаживается мирная жизнь, у нас начинают открываться больницы, садики и так далее", - рассказала она. Она добавила, что 7 июня 2022 года у неё появился нормальный доступ в интернет. "И я решила создать Telegram-канал. В тот момент было очень много неправдивой информации. Например, когда уже город был освобожден, на канале у Андрющенко (бывший советник назначенного украинскими властями "мэра" Мариуполя Вадима Бойченко – ред.) выходили новости типа: "Вот, смотрите, у людей нет воды". Хотя в тот момент либо уже подключили, либо был большой подвоз в таких огромных бочках. Воду подвозили нам, и люди набирали себе. И я вот начала опубликовать у себя, что - смотрите. И ходила, фотографировала, видео снимала, что это неправда. То есть опровергала вот эти все фейки, сплетни", - сообщила Тобот. Как отметила блогер, в своем канале, на который сейчас подписаны более 12 тысяч человек, она рассказывает, как восстанавливается Мариуполь, как и чем сейчас живут люди. "Город очень сильно поменялся. Если даже еще в 2023-м году без слез нельзя было ходить по городу, то сейчас можно и в одно место съездить, и в другое. Все очень красиво, особенно красивая у нас набережная", - добавила Лина. Мариуполь расположен на юге ДНР, на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250526/vsu-2019036826.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, владимир путин
В мире, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
МАРИУПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что специально завела канал в Telegram, чтобы бороться с фейками и враньем, распространяемыми украинскими блогерами о происходящем в городе.
По словам Тобот, пережившей с семьей боевые действия в Мариуполе
весной 2022 года, как только в городе появился интернет, на жителей обрушился поток новостей как с российской, так и с украинской стороны. По её словам, "смотрели и ужасались просто тому, что там пишут".
"То есть это вбросы, фейки про Мариуполь, что там происходило. Меня это очень возмутило. Я поняла, что я хочу показывать город, как он есть. Сначала это были "сторис": смотрите, мы живы, у нас налаживается мирная жизнь, у нас начинают открываться больницы, садики и так далее", - рассказала она.
Она добавила, что 7 июня 2022 года у неё появился нормальный доступ в интернет.
"И я решила создать Telegram-канал. В тот момент было очень много неправдивой информации. Например, когда уже город был освобожден, на канале у Андрющенко (бывший советник назначенного украинскими властями "мэра" Мариуполя Вадима Бойченко – ред.) выходили новости типа: "Вот, смотрите, у людей нет воды". Хотя в тот момент либо уже подключили, либо был большой подвоз в таких огромных бочках. Воду подвозили нам, и люди набирали себе. И я вот начала опубликовать у себя, что - смотрите. И ходила, фотографировала, видео снимала, что это неправда. То есть опровергала вот эти все фейки, сплетни", - сообщила Тобот.
Как отметила блогер, в своем канале, на который сейчас подписаны более 12 тысяч человек, она рассказывает, как восстанавливается Мариуполь, как и чем сейчас живут люди.
"Город очень сильно поменялся. Если даже еще в 2023-м году без слез нельзя было ходить по городу, то сейчас можно и в одно место съездить, и в другое. Все очень красиво, особенно красивая у нас набережная", - добавила Лина.
Мариуполь расположен на юге ДНР
, на берегу Азовского моря
. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ
прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области
- 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.