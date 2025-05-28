https://ria.ru/20250528/makron-2019575552.html

СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины

СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины

Чтец по губам расшифровал, что сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит после того, как ударила по лицу в самолете во время визита во... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:48:00+03:00

2025-05-28T15:48:00+03:00

2025-05-28T20:00:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

брижит макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33efe32da74d1e2a3c54b9f741907f1a.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Чтец по губам расшифровал, что сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит после того, как ударила по лицу в самолете во время визита во Вьетнам, пишет Daily Express.Как отмечает издание, сходя с трапа самолета, жена бросила в адрес французского лидера хлесткую фразу."Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: Dégage, espèce de loser, что в переводе с французского означает "Держись подальше, неудачник", — приводятся в публикации слова эксперта.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".

https://ria.ru/20250528/frantsiya-2019396031.html

https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-28T15:48 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон