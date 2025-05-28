https://ria.ru/20250528/makron-2019575552.html
СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины
СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины
Чтец по губам расшифровал, что сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит после того, как ударила по лицу в самолете во время визита во... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:48:00+03:00
2025-05-28T15:48:00+03:00
2025-05-28T20:00:00+03:00
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брижит макрон
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Чтец по губам расшифровал, что сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит после того, как ударила по лицу в самолете во время визита во Вьетнам, пишет Daily Express.Как отмечает издание, сходя с трапа самолета, жена бросила в адрес французского лидера хлесткую фразу."Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: Dégage, espèce de loser, что в переводе с французского означает "Держись подальше, неудачник", — приводятся в публикации слова эксперта.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
https://ria.ru/20250528/frantsiya-2019396031.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-28T15:48
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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон
СМИ раскрыли, что жена сказала Макрону после пощечины
Daily Express: чтец по губам расшифровал слова Брижит после пощечины Макрону