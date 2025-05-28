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В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка" - РИА Новости, 28.05.2025
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04:40 28.05.2025 (обновлено: 04:42 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/magazin-2019467502.html
В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка"
В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка" - РИА Новости, 28.05.2025
В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка"
Вопрос восстановления магазина "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:40:00+03:00
2025-05-28T04:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
пятерочка (сеть магазинов)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вопрос восстановления магазина "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил РИА Новости бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. По его словам, здание магазина "Пятерочка" находится в собственности у частного лица, поэтому вопрос восстановления будет решаться им. "В настоящее время ВСУ продолжают наносить удары, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и БПЛА, в связи с чем говорить о восстановлении работы магазина крайне рано", - сказал он. Магазин "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района Курской области был фактически разрушен боевиками ВСУ, вторгшимися в Курскую область: они снимали видео возле разграбленного и разрушенного магазина и оставляли надписи на стенах. В частности, по данным СК РФ, литовский активист Валдас Барткявичюс, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России, размещал фотографии в соцсетях на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже, а литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого СКР возбудил уголовное дело, в начале ноября прошлого года написал в соцсети Facebook *, что побывал в Курской области и разместил фотографии и видеозаписи из магазина "Пятерочка" в Судже. Через несколько дней он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей. Спустя неделю на подобном "аукционе" были выставлены также "трофейные ценники из магазина "Пятерочка" в городе Суджа".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html
https://ria.ru/20250527/ubiystvo-2019321066.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджанский район, россия, пятерочка (сеть магазинов), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Пятерочка (сеть магазинов), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Курской области рассказали о восстановлении магазина "Пятерочка"

Экс-глава Суджанского района: говорить о ремонте ограбленной ВСУ Пятерочки рано

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Судже
Российский военнослужащий в Судже - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вопрос восстановления магазина "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил РИА Новости бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.
По его словам, здание магазина "Пятерочка" находится в собственности у частного лица, поэтому вопрос восстановления будет решаться им.
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"В настоящее время ВСУ продолжают наносить удары, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и БПЛА, в связи с чем говорить о восстановлении работы магазина крайне рано", - сказал он.
Магазин "Пятерочка" в селе Заолешенка Суджанского района Курской области был фактически разрушен боевиками ВСУ, вторгшимися в Курскую область: они снимали видео возле разграбленного и разрушенного магазина и оставляли надписи на стенах.
В частности, по данным СК РФ, литовский активист Валдас Барткявичюс, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России, размещал фотографии в соцсетях на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже, а литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого СКР возбудил уголовное дело, в начале ноября прошлого года написал в соцсети Facebook *, что побывал в Курской области и разместил фотографии и видеозаписи из магазина "Пятерочка" в Судже.
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Через несколько дней он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей.
Спустя неделю на подобном "аукционе" были выставлены также "трофейные ценники из магазина "Пятерочка" в городе Суджа".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоссияПятерочка (сеть магазинов)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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