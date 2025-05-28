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Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку - РИА Новости, 28.05.2025
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России, заявил президент Александр Лукашенко, его слова передает агентство... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:57:00+03:00
2025-05-28T11:57:00+03:00
2025-05-28T14:47:00+03:00
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России, заявил президент Александр Лукашенко, его слова передает агентство Белта. "Надо помочь братьям-россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", — указал глава государства, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.Лукашенко отметил, что в последнее время тема с картофелем оказалась в центре внимания."Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", — сказал он.В понедельник Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
Лукашенко призвал вырастить столько картофеля, чтобы хватило Белоруссии и России