https://ria.ru/20250528/london-2019461909.html

Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса

Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса - РИА Новости, 28.05.2025

Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса

Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:11:00+03:00

2025-05-28T03:11:00+03:00

2025-05-28T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще остальных подвергаются обыскам на предмет наркотиков, сообщает издание Telegraph. "Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами", - пишет издание. Мэр призвал к тому, чтобы хранение небольших количеств натуральной марихуаны больше не было уголовным преступлением из-за опасений, что полиция "непропорционально часто" обращает внимание на представителей этнических общин в рамках обысков на наркотики, уточняет Telegraph. Издание отмечает, что Хан не имеет полномочий легализовать каннабис в Лондоне, а против легализации наркотиков уже выступила правящая Лейбористская партия, включая премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004161349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, садик хан, кир стармер