Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса
Мэр Лондона Садик Хан призвал легализовать хранение небольших доз каннабиса
© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще остальных подвергаются обыскам на предмет наркотиков, сообщает издание Telegraph.
"Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами", - пишет издание.
Мэр призвал к тому, чтобы хранение небольших количеств натуральной марихуаны больше не было уголовным преступлением из-за опасений, что полиция "непропорционально часто" обращает внимание на представителей этнических общин в рамках обысков на наркотики, уточняет Telegraph.
Издание отмечает, что Хан не имеет полномочий легализовать каннабис в Лондоне, а против легализации наркотиков уже выступила правящая Лейбористская партия, включая премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер.
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ
9 сентября 2024, 10:08