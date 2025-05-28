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Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса - РИА Новости, 28.05.2025
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03:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/london-2019461909.html
Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса
Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса - РИА Новости, 28.05.2025
Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса
Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:11:00+03:00
2025-05-28T03:11:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще остальных подвергаются обыскам на предмет наркотиков, сообщает издание Telegraph. "Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами", - пишет издание. Мэр призвал к тому, чтобы хранение небольших количеств натуральной марихуаны больше не было уголовным преступлением из-за опасений, что полиция "непропорционально часто" обращает внимание на представителей этнических общин в рамках обысков на наркотики, уточняет Telegraph. Издание отмечает, что Хан не имеет полномочий легализовать каннабис в Лондоне, а против легализации наркотиков уже выступила правящая Лейбористская партия, включая премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004161349.html
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в мире, лондон, садик хан, кир стармер
В мире, Лондон, Садик Хан, Кир Стармер
Мэр Лондона призвал легализовать хранение каннабиса

Мэр Лондона Садик Хан призвал легализовать хранение небольших доз каннабиса

© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал к легализации хранения каннабиса, чтобы не создавать напряженность между полицией и этническими меньшинствами, которые чаще остальных подвергаются обыскам на предмет наркотиков, сообщает издание Telegraph.
"Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами", - пишет издание.
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Мэр призвал к тому, чтобы хранение небольших количеств натуральной марихуаны больше не было уголовным преступлением из-за опасений, что полиция "непропорционально часто" обращает внимание на представителей этнических общин в рамках обысков на наркотики, уточняет Telegraph.
Издание отмечает, что Хан не имеет полномочий легализовать каннабис в Лондоне, а против легализации наркотиков уже выступила правящая Лейбористская партия, включая премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер.
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