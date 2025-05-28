https://ria.ru/20250528/lipetsk-2019549833.html

На стройке в Липецке погиб рабочий

На стройке в Липецке погиб рабочий - РИА Новости, 28.05.2025

На стройке в Липецке погиб рабочий

Один рабочий погиб, второй пострадал в результате обрушения части стены строящегося дома в Липецке, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:01:00+03:00

2025-05-28T14:01:00+03:00

2025-05-28T14:06:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Один рабочий погиб, второй пострадал в результате обрушения части стены строящегося дома в Липецке, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Сегодня, 28 мая 2025 года, около 10.00 двое сотрудников подрядной организации выполняли свои обязанности на стройке. В результате обрушения части стены 11-го этажа строящегося жилого дома на них упали обломки кирпича. От полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, а второй доставлен в лечебное учреждение со множественными переломами", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел на территории строящегося жилого дома на улице Молодежная в Липецке. Прокуратурой взят на контроль ход организованной процессуальной проверки. Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка регионального СУСК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20250504/grunt-2014848268.html

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происшествия, липецк, россия