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Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой - РИА Новости, 28.05.2025
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23:14 28.05.2025 (обновлено: 23:18 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019673131.html
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой
Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:14:00+03:00
2025-05-28T23:18:00+03:00
турция
россия
в мире
специальная военная операция на украине
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
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турция, россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, сергей лавров, хакан фидан
Турция, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили урегулирование украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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