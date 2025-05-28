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Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой

Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:14:00+03:00

2025-05-28T23:14:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html

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