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Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой
Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:14:00+03:00
2025-05-28T23:14:00+03:00
2025-05-28T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его политического урегулирования, сообщил в среду МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции.
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Лавров обсудил украинский кризис с турецким коллегой
Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили урегулирование украинского кризиса