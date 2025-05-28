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Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019651792.html
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков
Немецкие танки, используемые Украиной, в основном горят, а не ездят, заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:52:00+03:00
2025-05-28T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
бундесвер германии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Немецкие танки, используемые Украиной, в основном горят, а не ездят, заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров. "Они горят в основном, а не ездят" - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя вопрос о немецких танках на вооружении ВСУ.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков

Лавров заявил, что немецкие танки в зоне СВО в основном горят, а не ездят

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Немецкие танки, используемые Украиной, в основном горят, а не ездят, заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров.
"Они горят в основном, а не ездят" - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя вопрос о немецких танках на вооружении ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныБундесвер Германии
 
 
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