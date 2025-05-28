https://ria.ru/20250528/lavrov-2019651792.html
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков
Немецкие танки, используемые Украиной, в основном горят, а не ездят, заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:52:00+03:00
2025-05-28T19:52:00+03:00
2025-05-28T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Немецкие танки, используемые Украиной, в основном горят, а не ездят, заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров. "Они горят в основном, а не ездят" - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя вопрос о немецких танках на вооружении ВСУ.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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Лавров назвал главное отличительное качество немецких танков
Лавров заявил, что немецкие танки в зоне СВО в основном горят, а не ездят