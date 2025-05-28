https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645392.html
Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров
Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров
Россия выражает признательность Турции за предоставление гостеприимной площадки для ведения переговоров с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:09:00+03:00
2025-05-28T19:09:00+03:00
2025-05-28T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия выражает признательность Турции за предоставление гостеприимной площадки для ведения переговоров с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы вновь выразить признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки", - сказал он.
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Украина, В мире, Турция, Россия, Киев
Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров
Лавров выразил признательность Турции за предоставление площадки для переговоров