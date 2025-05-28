https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645392.html

Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров

Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров

Россия выражает признательность Турции за предоставление гостеприимной площадки для ведения переговоров с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:09:00+03:00

2025-05-28T19:09:00+03:00

2025-05-28T19:22:00+03:00

украина

в мире

турция

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия выражает признательность Турции за предоставление гостеприимной площадки для ведения переговоров с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы вновь выразить признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки", - сказал он.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html

украина

турция

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, турция, россия, киев