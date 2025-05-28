https://ria.ru/20250528/lavrov-2019644258.html

Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 28.05.2025

Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД Сергей Лавров.Другие подробности — в материале РИА Новости.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над российским проектом меморандума завершается. Но Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которое предстоит согласовать.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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Лавров о готовности России продолжить переговоры с Украиной Лавров о готовности России продолжить переговоры с Украиной 2025-05-28T19:04 true PT1M35S

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россия, украина, стамбул, сергей лавров, политика