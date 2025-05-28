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Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 28.05.2025
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19:04 28.05.2025 (обновлено: 20:09 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019644258.html
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 28.05.2025
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня
Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
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россия
украина
стамбул
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД Сергей Лавров.Другие подробности — в материале РИА Новости.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над российским проектом меморандума завершается. Но Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которое предстоит согласовать.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html
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Лавров о готовности России продолжить переговоры с Украиной
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россия, украина, стамбул, сергей лавров, политика
Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Политика
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

Лавров: второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Другие подробности — в материале РИА Новости.
  • Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить в Стамбуле меморандум по будущему мирному договору.
  • Документ содержит все аспекты для надежного преодоления первопричин кризиса на Украине, российская сторона готова их пояснить.
  • Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд переговоров.
  • Россия благодарит Турцию за предоставление площадки для их проведения.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над российским проектом меморандума завершается. Но Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которое предстоит согласовать.
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Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
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