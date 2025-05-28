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Лавров надеется, что политики в ФРГ остановят вовлечение страны в конфликт - РИА Новости, 28.05.2025
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18:10 28.05.2025 (обновлено: 18:28 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019622256.html
Лавров надеется, что политики в ФРГ остановят вовлечение страны в конфликт
Лавров надеется, что политики в ФРГ остановят вовлечение страны в конфликт - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров надеется, что политики в ФРГ остановят вовлечение страны в конфликт
ЛАВРОВ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЛИТИКИ В ГЕРМАНИИ ОСТАНОВЯТ БЕЗУМИЕ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ СТРАНЫ В КОНФЛИКТ РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:10:00+03:00
2025-05-28T18:28:00+03:00
германия
в мире
россия
москва
сергей лавров
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ЛАВРОВ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЛИТИКИ В ГЕРМАНИИ ОСТАНОВЯТ БЕЗУМИЕ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ СТРАНЫ В КОНФЛИКТМОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что политики в Германии остановят вовлечение страны в конфликт."Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", - сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом министр подчеркнул, что Москва будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет Киеву, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019501859.html
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германия, в мире, россия, москва, сергей лавров
Германия, В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров
Лавров надеется, что политики в ФРГ остановят вовлечение страны в конфликт

Лавров: надеемся, что в ФРГ остановят безумие по вовлечению страны в конфликт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЛАВРОВ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЛИТИКИ В ГЕРМАНИИ ОСТАНОВЯТ БЕЗУМИЕ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ СТРАНЫ В КОНФЛИКТ
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что политики в Германии остановят вовлечение страны в конфликт.
"Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", - сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
При этом министр подчеркнул, что Москва будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет Киеву, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 10:42
 
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