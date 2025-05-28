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Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:05:00+03:00
2025-05-28T18:05:00+03:00
2025-05-28T19:02:00+03:00
в мире
германия
специальная военная операция на украине
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фридрих мерц
taurus
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет."Прямое вовлечение в войну очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", — сказал он.Министр подчеркнул, что Россия будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет ВСУ, так и о финансировании производства такого оружия на Украине."И то и другое — нагнетание напряженности, поддержка войны, и Германия прямо втягивается в эту войну", — подытожил он.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.
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В мире, Германия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Фридрих Мерц, Taurus, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Лавров ответил на слова Мерца об оружии для Киева словами о движении ФРГ к краху