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Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.05.2025
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11:31 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019515596.html
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке
Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:31:00+03:00
2025-05-28T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особую тревогу вызывает положение дел на Ближнем Востоке. Этот стратегически важный регион, который вследствие действий западных игроков вновь оказался на грани дестабилизации", - сказал Лавров, выступая на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня, мы считаем, по-прежнему не поздно принять срочные меры по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. И активизировать усилия по формированию условий для возобновления переговорного процесса по всем вопросам окончательного статуса и с целью исправления исторической несправедливости, которая пока не позволила создать независимое палестинское государство в соответствии с решениями ООН", - отметил министр.
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в мире, россия, ближний восток, сергей лавров, оон, форум по международной безопасности в москве — 2025, палестина, израиль, сектор газа
В мире, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ООН, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Палестина, Израиль, Сектор Газа
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке

Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации между Палестиной и Израилем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особую тревогу вызывает положение дел на Ближнем Востоке. Этот стратегически важный регион, который вследствие действий западных игроков вновь оказался на грани дестабилизации", - сказал Лавров, выступая на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Сегодня, мы считаем, по-прежнему не поздно принять срочные меры по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. И активизировать усилия по формированию условий для возобновления переговорного процесса по всем вопросам окончательного статуса и с целью исправления исторической несправедливости, которая пока не позволила создать независимое палестинское государство в соответствии с решениями ООН", - отметил министр.
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