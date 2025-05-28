https://ria.ru/20250528/lavrov-2019515596.html
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке
Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:31:00+03:00
2025-05-28T11:31:00+03:00
2025-05-28T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особую тревогу вызывает положение дел на Ближнем Востоке. Этот стратегически важный регион, который вследствие действий западных игроков вновь оказался на грани дестабилизации", - сказал Лавров, выступая на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня, мы считаем, по-прежнему не поздно принять срочные меры по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. И активизировать усилия по формированию условий для возобновления переговорного процесса по всем вопросам окончательного статуса и с целью исправления исторической несправедливости, которая пока не позволила создать независимое палестинское государство в соответствии с решениями ООН", - отметил министр.
https://ria.ru/20250528/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ООН, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Палестина, Израиль, Сектор Газа
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке
Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации между Палестиной и Израилем