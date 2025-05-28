https://ria.ru/20250528/lavrov-2019515596.html

Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке

Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров призвал принять срочные меры по деэскалации на Ближнем Востоке

Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:31:00+03:00

2025-05-28T11:31:00+03:00

2025-05-28T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает, что пока еще не поздно принять срочные меры по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особую тревогу вызывает положение дел на Ближнем Востоке. Этот стратегически важный регион, который вследствие действий западных игроков вновь оказался на грани дестабилизации", - сказал Лавров, выступая на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня, мы считаем, по-прежнему не поздно принять срочные меры по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. И активизировать усилия по формированию условий для возобновления переговорного процесса по всем вопросам окончательного статуса и с целью исправления исторической несправедливости, которая пока не позволила создать независимое палестинское государство в соответствии с решениями ООН", - отметил министр.

https://ria.ru/20250528/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

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