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Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян
Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:05:00+03:00
2025-05-28T11:05:00+03:00
2025-05-28T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Хотел бы привлечь особое внимание этой аудитории к актам терроризма со стороны киевского режима, через спецслужбы причастного к организации убийств российских политиков, военачальников, журналистов, общественных деятелей. Режим, который громогласно объявляет о своих планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и гражданского населения РФ. Очень печально, что на Западе реагируют только на наши законные, справедливые ответные меры на террористические акции киевского режима, которые, подчеркну, затрагивают гражданские цели", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что российские ответные меры касаются исключительно ударов по военным целям и объектам, которые используют ВСУ. "Мы будем добиваться, чтобы все понимали суть происходящего", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян
Лавров: печально, что Запад реагирует только на ответ Москвы на теракты Киева