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Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019508017.html
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян
Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:05:00+03:00
2025-05-28T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Хотел бы привлечь особое внимание этой аудитории к актам терроризма со стороны киевского режима, через спецслужбы причастного к организации убийств российских политиков, военачальников, журналистов, общественных деятелей. Режим, который громогласно объявляет о своих планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и гражданского населения РФ. Очень печально, что на Западе реагируют только на наши законные, справедливые ответные меры на террористические акции киевского режима, которые, подчеркну, затрагивают гражданские цели", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что российские ответные меры касаются исключительно ударов по военным целям и объектам, которые используют ВСУ. "Мы будем добиваться, чтобы все понимали суть происходящего", - добавил он.
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россия, москва, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян

Лавров: печально, что Запад реагирует только на ответ Москвы на теракты Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы привлечь особое внимание этой аудитории к актам терроризма со стороны киевского режима, через спецслужбы причастного к организации убийств российских политиков, военачальников, журналистов, общественных деятелей. Режим, который громогласно объявляет о своих планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и гражданского населения РФ. Очень печально, что на Западе реагируют только на наши законные, справедливые ответные меры на террористические акции киевского режима, которые, подчеркну, затрагивают гражданские цели", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Он подчеркнул, что российские ответные меры касаются исключительно ударов по военным целям и объектам, которые используют ВСУ.
"Мы будем добиваться, чтобы все понимали суть происходящего", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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