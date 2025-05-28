https://ria.ru/20250528/lavrov-2019508017.html

Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян

Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров прокомментировал реакцию Запада на теракты Киева против россиян

Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:05:00+03:00

2025-05-28T11:05:00+03:00

2025-05-28T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Печально, что на Западе реагируют только на справедливые и законные ответные меры Москвы на террористические акты Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Хотел бы привлечь особое внимание этой аудитории к актам терроризма со стороны киевского режима, через спецслужбы причастного к организации убийств российских политиков, военачальников, журналистов, общественных деятелей. Режим, который громогласно объявляет о своих планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и гражданского населения РФ. Очень печально, что на Западе реагируют только на наши законные, справедливые ответные меры на террористические акции киевского режима, которые, подчеркну, затрагивают гражданские цели", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что российские ответные меры касаются исключительно ударов по военным целям и объектам, которые используют ВСУ. "Мы будем добиваться, чтобы все понимали суть происходящего", - добавил он.

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Ольга Фомченкова

россия, москва, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире