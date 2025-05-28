https://ria.ru/20250528/lavrov-2019501859.html
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине
Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:42:00+03:00
2025-05-28T10:42:00+03:00
2025-05-28T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет членства в НАТО - напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерацией, и всеми остальными членами международного сообщества. И возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, форум по международной безопасности в москве — 2025
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине
Лавров назвал возвращение к безъядерному статусу Украины условием урегулирования