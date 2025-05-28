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Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка - РИА Новости, 28.05.2025
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10:40 28.05.2025 (обновлено: 10:43 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019501636.html
Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка
Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка
Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:40:00+03:00
2025-05-28T10:43:00+03:00
сергей лавров
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в мире
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250527/polyanskiy-2019260368.html
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сергей лавров, оон, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Сергей Лавров, ООН, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка

Лавров: устойчивость мировой системы зависит от отказа Запада от своих установок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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