https://ria.ru/20250528/lavrov-2019501636.html

Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка

Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость мирового порядка

Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:40:00+03:00

2025-05-28T10:40:00+03:00

2025-05-28T10:43:00+03:00

сергей лавров

оон

в мире

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20250527/polyanskiy-2019260368.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, оон, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025