https://ria.ru/20250528/lavrov-2019498349.html

Лавров: о новом раунде переговоров России и Украины скоро объявят

Лавров: о новом раунде переговоров России и Украины скоро объявят - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров: о новом раунде переговоров России и Украины скоро объявят

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 13-й встрече высоких... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:26:00+03:00

2025-05-28T10:26:00+03:00

2025-05-28T11:07:00+03:00

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сергей лавров

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности."На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", — сказал он.Он добавил, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась и ее не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы.Лавров также подчеркнул, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины остается одним из условий России для урегулирования конфликта. Он напомнил, что именно провозглашение такого статуса Киевом в 1991 году сделало возможным признание Россией и остальным миром независимости Украины."И возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле", — объяснил министр.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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украина, россия, стамбул, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025