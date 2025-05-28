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Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы - РИА Новости, 28.05.2025
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы
Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:46:00+03:00
2025-05-28T06:46:00+03:00
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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину. "Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, москва, игорь краснов, владимир путин, в мире
Россия, Лаос, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, В мире
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы
Президент Лаоса Сисулит попросил генпрокурора передать извинения Путину