https://ria.ru/20250528/laos-2019472228.html

Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы

Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы - РИА Новости, 28.05.2025

Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:46:00+03:00

2025-05-28T06:46:00+03:00

2025-05-28T07:01:00+03:00

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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину. "Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лаос, москва, игорь краснов, владимир путин, в мире