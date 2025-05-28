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Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы - РИА Новости, 28.05.2025
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06:46 28.05.2025 (обновлено: 07:01 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/laos-2019472228.html
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы - РИА Новости, 28.05.2025
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы
Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:46:00+03:00
2025-05-28T07:01:00+03:00
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лаос
москва
игорь краснов
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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину. "Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.
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Россия, Лаос, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, В мире
Президент Лаоса извинился, что не смог попасть на Парад Победы

Президент Лаоса Сисулит попросил генпрокурора передать извинения Путину

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 28 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглут Сисулит на русском выразил "великое сожаление" в связи с тем, что не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать извинения президенту Владимиру Путину.
"Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии", - сказал президент Лаоса в ходе встречи с генпрокурором РФ. Он заявил, что испытывает "великое сожаление" на русском языке. По его словам, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19. Сисулит попросил генпрокурора передать лучшие пожелания президенту РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
10 мая, 00:13
 
РоссияЛаосМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинВ мире
 
 
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