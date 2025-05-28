https://ria.ru/20250528/kurskaya-2019479323.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:33:00+03:00

2025-05-28T08:33:00+03:00

2025-05-28T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 21.04 мск вторника и продлилась около 11 часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины