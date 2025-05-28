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На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции - РИА Новости, 28.05.2025
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21:21 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kuban-2019663329.html
На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции
На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции - РИА Новости, 28.05.2025
На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции
Правоохранители на Кубани нашли 7-летнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в изоляции, несколько лет не выходил из дома и питался хлебом, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:21:00+03:00
2025-05-28T21:21:00+03:00
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Правоохранители на Кубани нашли 7-летнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в изоляции, несколько лет не выходил из дома и питался хлебом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Сотрудники прокуратуры обнаружили в центре Краснодара однокомнатную квартиру, где вместе с матерью и бабушкой жил ребенок 2017 года рождения. "Мальчик дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении 7 лет в 2024-2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован, со слов ребенка, за пределы квартиры не выходил несколько лет, питался хлебом, последний раз мылся более года назад", - говорится в сообщении. Проверка установила, что ребенок жил с матерью и бабушкой в квартире в антисанитарном состоянии, в комнате обнаружены следы фекалий и тараканы, санузел захламлен и не используется. Продукты питания, одежда, обувь, игрушки, книги и кровать у мальчика отсутствуют. Несмотря на инвалидность, медицинской помощи и необходимого лечения ребенок не получал, сообщает ведомство. На основании проверки материалы направили в следственные органы, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре.
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происшествия, краснодар, россия, общество
Происшествия, Краснодар, Россия, Общество
На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции

Сотрудники прокуратуры нашли на Кубани мальчика-инвалида, жившего в изоляции

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Правоохранители на Кубани нашли 7-летнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в изоляции, несколько лет не выходил из дома и питался хлебом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры обнаружили в центре Краснодара однокомнатную квартиру, где вместе с матерью и бабушкой жил ребенок 2017 года рождения.
"Мальчик дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении 7 лет в 2024-2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован, со слов ребенка, за пределы квартиры не выходил несколько лет, питался хлебом, последний раз мылся более года назад", - говорится в сообщении.
Проверка установила, что ребенок жил с матерью и бабушкой в квартире в антисанитарном состоянии, в комнате обнаружены следы фекалий и тараканы, санузел захламлен и не используется. Продукты питания, одежда, обувь, игрушки, книги и кровать у мальчика отсутствуют. Несмотря на инвалидность, медицинской помощи и необходимого лечения ребенок не получал, сообщает ведомство.
На основании проверки материалы направили в следственные органы, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
В суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре.
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