https://ria.ru/20250528/kuban-2019663329.html

На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции

На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции - РИА Новости, 28.05.2025

На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции

Правоохранители на Кубани нашли 7-летнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в изоляции, несколько лет не выходил из дома и питался хлебом, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:21:00+03:00

2025-05-28T21:21:00+03:00

2025-05-28T21:21:00+03:00

происшествия

краснодар

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общество

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Правоохранители на Кубани нашли 7-летнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в изоляции, несколько лет не выходил из дома и питался хлебом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Сотрудники прокуратуры обнаружили в центре Краснодара однокомнатную квартиру, где вместе с матерью и бабушкой жил ребенок 2017 года рождения. "Мальчик дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении 7 лет в 2024-2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован, со слов ребенка, за пределы квартиры не выходил несколько лет, питался хлебом, последний раз мылся более года назад", - говорится в сообщении. Проверка установила, что ребенок жил с матерью и бабушкой в квартире в антисанитарном состоянии, в комнате обнаружены следы фекалий и тараканы, санузел захламлен и не используется. Продукты питания, одежда, обувь, игрушки, книги и кровать у мальчика отсутствуют. Несмотря на инвалидность, медицинской помощи и необходимого лечения ребенок не получал, сообщает ведомство. На основании проверки материалы направили в следственные органы, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре.

https://ria.ru/20250522/kazan-2018494082.html

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Станислав Ванд

происшествия, краснодар, россия, общество