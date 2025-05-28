https://ria.ru/20250528/kuban-2019620801.html

Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани

Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани - РИА Новости, 28.05.2025

Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани

В текущем году будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края на строительство многофункциональных площадок, модульных залов,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:05:00+03:00

2025-05-28T18:05:00+03:00

2025-05-28T18:05:00+03:00

краснодарский край

александр власов

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В текущем году будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края на строительство многофункциональных площадок, модульных залов, капремонт существующих объектов региона, сообщает пресс-служба администрации края. Совещание по вопросам развития спортивной инфраструктуры региона провел вице-губернатор Александр Власов. "Эту работу ведем в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". В 2025 году планируем построить и отремонтировать 51 объект. На эти цели из бюджета Краснодарского края по решению губернатора Вениамина Кондратьева выделят более 1,5 миллиарда рублей", – сказал на совещании Власов. Всего в городах и районах края построят 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок, один универсальный и пять модульных залов, пять кортов, а также "умную" спортплощадку. Эти работы выполнят в рамках федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)". Также капитально отремонтируют 22 объекта – стадионы, спортплощадки, универсальные комплексы и один бассейн. В совещании приняли участие главы муниципалитетов, представители министерства физической культуры и спорта региона, депутаты Законодательного собрания края.

https://ria.ru/20250528/minkova-2019619738.html

https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html

краснодарский край

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александр власов, вениамин кондратьев, краснодарский край