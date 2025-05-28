https://ria.ru/20250528/kuban-2019620801.html
Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани
Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани - РИА Новости, 28.05.2025
Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани
В текущем году будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края на строительство многофункциональных площадок, модульных залов,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:05:00+03:00
2025-05-28T18:05:00+03:00
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краснодарский край
александр власов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В текущем году будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края на строительство многофункциональных площадок, модульных залов, капремонт существующих объектов региона, сообщает пресс-служба администрации края. Совещание по вопросам развития спортивной инфраструктуры региона провел вице-губернатор Александр Власов. "Эту работу ведем в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". В 2025 году планируем построить и отремонтировать 51 объект. На эти цели из бюджета Краснодарского края по решению губернатора Вениамина Кондратьева выделят более 1,5 миллиарда рублей", – сказал на совещании Власов. Всего в городах и районах края построят 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок, один универсальный и пять модульных залов, пять кортов, а также "умную" спортплощадку. Эти работы выполнят в рамках федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)". Также капитально отремонтируют 22 объекта – стадионы, спортплощадки, универсальные комплексы и один бассейн. В совещании приняли участие главы муниципалитетов, представители министерства физической культуры и спорта региона, депутаты Законодательного собрания края.
https://ria.ru/20250528/minkova-2019619738.html
https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html
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александр власов, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Александр Власов, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Более 1,5 млрд рублей направят на развитие спортинфраструктуры Кубани
Свыше 1,5 млрд рублей направят на развитие спортивной инфраструктуры Кубани
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В текущем году будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из бюджета Краснодарского края на строительство многофункциональных площадок, модульных залов, капремонт существующих объектов региона, сообщает пресс-служба администрации края.
Совещание по вопросам развития спортивной инфраструктуры региона провел вице-губернатор Александр Власов.
"Эту работу ведем в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". В 2025 году планируем построить и отремонтировать 51 объект. На эти цели из бюджета Краснодарского края по решению губернатора Вениамина Кондратьева выделят более 1,5 миллиарда рублей", – сказал на совещании Власов.
Всего в городах и районах края построят 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок, один универсальный и пять модульных залов, пять кортов, а также "умную" спортплощадку. Эти работы выполнят в рамках федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)". Также капитально отремонтируют 22 объекта – стадионы, спортплощадки, универсальные комплексы и один бассейн.
В совещании приняли участие главы муниципалитетов, представители министерства физической культуры и спорта региона, депутаты Законодательного собрания края.