https://ria.ru/20250528/krug-2019472060.html

Время для огласки обстоятельств убийства Круга не пришло, заявил Цыганов

Время для огласки обстоятельств убийства Круга не пришло, заявил Цыганов - РИА Новости, 28.05.2025

Время для огласки обстоятельств убийства Круга не пришло, заявил Цыганов

Время для огласки обстоятельства убийства Михаила Круга еще не пришло, заявил РИА Новости друг певца, поэт и автор песен Вадим Цыганов, супруг Вики Цыгановой. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:44:00+03:00

2025-05-28T06:44:00+03:00

2025-05-28T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Время для огласки обстоятельства убийства Михаила Круга еще не пришло, заявил РИА Новости друг певца, поэт и автор песен Вадим Цыганов, супруг Вики Цыгановой. "Не пришло еще время для огласки ситуации. Это было сплетение моментов жизни. Миша еще долгое время был жив и мог сказать, но меня в этот момент рядом не было. Он жил честно и мог сказать честно, но мог и умолчать честно", - сказал Цыганов, отвечая на вопрос РИА Новости, известны ли ему обстоятельства убийства Круга. Он напомнил о совместной работе с легендой шансона. "Михаил сам к нам с Викой пришел и сказал, что ему хотелось немного отойти от своего репертуара и сделать что-то большее. Вика тогда для него была ориентиром, моя песня "Приходите в мой дом" в ее исполнении ему очень понравилась, и поэтому мы с ним ею поделились", - сказал Цыганов. Один из самых популярных исполнителей песен в стиле "русский шансон" Круг (настоящая фамилия Воробьёв), автор песни "Владимирский централ", в ночь на 1 июля 2002 года подвергся нападению злоумышленников в собственном доме. Неизвестные преступники проникли в дом и сделали два выстрела в Круга, после которых тот на время потерял сознание. После нападения певец был доставлен в Тверскую городскую больницу №6, однако, несмотря на усилия врачей, он умер утром 1 июля.

https://ria.ru/20240516/svo-1946411718.html

https://ria.ru/20250427/krug-2013414628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вика цыганова, михаил круг, шоу-бизнес