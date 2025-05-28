https://ria.ru/20250528/kriptovalyuta-2019465806.html

В США назвали криптовалюты финансовой системой будущего

В США назвали криптовалюты финансовой системой будущего - РИА Новости, 28.05.2025

В США назвали криптовалюты финансовой системой будущего

Власти США рассматривают криптовалюты в качестве финансовой системы будущего и намерены сделать так, чтобы она развивалась в самих Соединенных Штатах, а не за... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:11:00+03:00

2025-05-28T04:11:00+03:00

2025-05-28T04:11:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. Власти США рассматривают криптовалюты в качестве финансовой системы будущего и намерены сделать так, чтобы она развивалась в самих Соединенных Штатах, а не за пределами страны, заявил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "В конце концов, мы видим, что запуск биткоина, криптовалют - это финансовая система будущего. И мы хотим, чтобы это происходило в Соединенных Штатах. Мы не хотим, чтобы она уходила за пределы. Это, по сути, то, что случалось раньше с администрацией Байдена. Все эти инновации были уведены в офшоры, в другие страны... Мы хотим, чтобы финансовая революция происходила в Соединенных Штатах. Мы хотим быть лидерами этого", - сообщил он, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Сакс добавил, что Штатам необходимо значительно увеличить производство энергии для "питания" индустрий искусственного интеллекта и криптовалют и политика Трампа направлена на стимулирование добывающих отраслей, включая нефть и газ, а также на развитие энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002611443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, лас-вегас, дональд трамп, в мире