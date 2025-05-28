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В США предложили освободить от налогов некоторые операции в криптовалюте - РИА Новости, 28.05.2025
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02:12 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kriptovalyuta-2019459564.html
В США предложили освободить от налогов некоторые операции в криптовалюте
В США предложили освободить от налогов некоторые операции в криптовалюте - РИА Новости, 28.05.2025
В США предложили освободить от налогов некоторые операции в криптовалюте
Сенатор США Синтия Люммис предложила освободить от уплаты налогов операции при расчетах в криптовалюте на сумму менее 600 долларов, а также исключить двойное... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:12:00+03:00
2025-05-28T02:12:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. Сенатор США Синтия Люммис предложила освободить от уплаты налогов операции при расчетах в криптовалюте на сумму менее 600 долларов, а также исключить двойное налогообложение для участников рынка майнинга. "Будет полезным, если определенные операции в объеме менее 600 долларов за транзакцию не являлись предметом налогообложения. Это то, что мой офис предложил финансовому комитету (сената - ред.)... В настоящее время существует ужасная схема, при которой если вы добываете биткоины, то платите налог, а затем, когда продаете биткоины, то платите налог снова. Существует двойное налогообложение", - сообщила она, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, комментируя сложности в налогообложении в сфере криптовалют. По словам Люммис, американским законодателями следует облагать майнеров налогами также, как и производителей кукурузы. "Когда мы собираем кукурузу, то не облагаем налогами семью. Платим налог, когда она будет продана. Так что это положение мы хотим исправить и убедиться, что майнеры биткоинов платят налог только один раз, и это происходит при их продаже", - подчеркнула сенатор. Она также указала, что при предыдущей американской администрации регулирующие органы были "очень враждебно" настроены к цифровым активам, но сейчас власти пытаются изменить подход как можно быстрее. "Этого не происходит в одночасье. У нас даже нет утвержденного директора налоговой службы (IRS). Поэтому очень сложно добиться принятия структурных изменений законодателями, когда нет комиссара IRS", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20250527/tramp-2019450069.html
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технологии, сша, лас-вегас, в мире
Технологии, США, Лас-Вегас, В мире
В США предложили освободить от налогов некоторые операции в криптовалюте

Люммис предложила освободить от налогов операции в криптовалюте до 600 долларов

© Flickr / BTC KeychainБрелоки с логотипом биткоина
Брелоки с логотипом биткоина - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Flickr / BTC Keychain
Брелоки с логотипом биткоина. Архивное фото
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. Сенатор США Синтия Люммис предложила освободить от уплаты налогов операции при расчетах в криптовалюте на сумму менее 600 долларов, а также исключить двойное налогообложение для участников рынка майнинга.
"Будет полезным, если определенные операции в объеме менее 600 долларов за транзакцию не являлись предметом налогообложения. Это то, что мой офис предложил финансовому комитету (сената - ред.)... В настоящее время существует ужасная схема, при которой если вы добываете биткоины, то платите налог, а затем, когда продаете биткоины, то платите налог снова. Существует двойное налогообложение", - сообщила она, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, комментируя сложности в налогообложении в сфере криптовалют.
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По словам Люммис, американским законодателями следует облагать майнеров налогами также, как и производителей кукурузы.
«
"Когда мы собираем кукурузу, то не облагаем налогами семью. Платим налог, когда она будет продана. Так что это положение мы хотим исправить и убедиться, что майнеры биткоинов платят налог только один раз, и это происходит при их продаже", - подчеркнула сенатор.
Она также указала, что при предыдущей американской администрации регулирующие органы были "очень враждебно" настроены к цифровым активам, но сейчас власти пытаются изменить подход как можно быстрее.
"Этого не происходит в одночасье. У нас даже нет утвержденного директора налоговой службы (IRS). Поэтому очень сложно добиться принятия структурных изменений законодателями, когда нет комиссара IRS", - сказала сенатор.
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