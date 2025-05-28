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Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале - РИА Новости, 28.05.2025
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12:40 28.05.2025 (обновлено: 16:14 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kriminal-2019530077.html
Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале
Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале - РИА Новости, 28.05.2025
Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале
День рождения закончился жестокой резней — в Байкальске Иркутской области объявили трехдневный траур после массового убийства школьников. По данным СК, среди... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:40:00+03:00
2025-05-28T16:14:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутск
игорь кобзев
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. День рождения закончился жестокой резней — в Байкальске Иркутской области объявили трехдневный траур после массового убийства школьников. По данным СК, среди погибших — и главный подозреваемый. Расправившись с друзьями, он покончил с собой. Об обстоятельствах трагедии — в материале РИА Новости.Последняя вечеринкаОколо трех часов ночи по местному времени на пульт дежурного МЧС поступила информация: в садовом товариществе "Горный Байкал" (это в четырех километрах от города) полыхают несколько домов. Туда сразу отправились наряды спасателей.В райотдел полиции тем временем местные сообщили о массовом убийстве в том же СНТ. Рано утром, когда пожар потушили, худшие опасения подтвердились: на пепелище обнаружили обгоревшие тела. На место происшествия срочно выехали представители почти всех силовых ведомств.Оперативники выяснили, что в тот вечер на даче собралась компания подростков. Четырнадцать человек — все из Байкальска и одной школы. По предварительным данным, отмечали 15-летие восьмиклассницы Александры (имена всех несовершеннолетних изменены).По сведениям СК, в разгар веселья один из подростков — 17-летний Максим — достал нож и набросился на приятелей. Четверых, включая одну девочку, убил на месте. Четверых ранил, но тем удалось спастись: сбежали через дверь и окна. Еще пятеро покинули вечеринку до трагедии.После расправы Максим поджег дом, а сам остался внутри. Вскоре огонь перекинулся на два соседних здания — к счастью, они пустовали. Погибли в итоге пять человек. Самым младшим было всего по 14 лет.Перспективный спортсменУголовное дело возбудили по двум статьям: "Убийство двух и более человек" и "Покушение на убийство двух и более человек". Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу, где им сейчас оказывают помощь. Один из них с ранением шеи — в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации — его уже прооперировали. В данный момент решают вопрос о транспортировке пациента в больницу Иркутска.В мотивах жестокого нападения разбираются следователи, а также представители социальных служб. Среди неофициальных версий — одна из школьниц отвергла ухаживания Максима и он пришел в ярость.По предварительной информации, никто из подростков ни на каком учете никогда не состоял. Родители знали о вечеринке.Максим был самым старшим в компании. Он из благополучной и многодетной семьи, увлекался мультфильмами в стиле аниме и борьбой, говорят знакомые. Часто занимал первые места на различных региональных соревнованиях, тренеры считали его перспективным спортсменом.Агрессивность ранее не проявлял. Напротив, всегда был со сверстниками и младшими приятелями очень дружелюбным.На его странице в соцсети ВК много фотографий со спортивных соревнований: он на пьедестале, с кубками и грамотами в руках. Однако, по словам знакомых, с недавних пор Максим увлекся спиртным и стал пропускать тренировки.Вечером 27 мая также не обошлось без крепкого алкоголя. Были ли там наркотики, проверяют следователи и оперативники.Трехдневный траурПо поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на месте трагедии создали оперативный штаб. Туда отправили профессиональных психологов, а также глав региональных министерств образования, здравоохранения, социального развития, приехал региональный омбудсмен. "Семьям погибших и пострадавших город окажет всестороннюю помощь, как материальную, так и моральную, — заверил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский. — Организуем панихиду, сделаем все необходимое, чтобы поддержать людей. Люди объединились и стремятся помочь".Также общественность ждет, когда следователи ответят на главный вопрос: что именно послужило причиной расправы.
байкальск
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7 495 645-6601
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происшествия, байкальск, иркутск, игорь кобзев, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкальск, Иркутск, Игорь Кобзев, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале

Трехдневный траур объявили в Байкальске после нападения с ножом на подростков

© Следком/TelegramРабота СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК России на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком/Telegram
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. День рождения закончился жестокой резней — в Байкальске Иркутской области объявили трехдневный траур после массового убийства школьников. По данным СК, среди погибших — и главный подозреваемый. Расправившись с друзьями, он покончил с собой. Об обстоятельствах трагедии — в материале РИА Новости.

Последняя вечеринка

Около трех часов ночи по местному времени на пульт дежурного МЧС поступила информация: в садовом товариществе "Горный Байкал" (это в четырех километрах от города) полыхают несколько домов. Туда сразу отправились наряды спасателей.
В райотдел полиции тем временем местные сообщили о массовом убийстве в том же СНТ. Рано утром, когда пожар потушили, худшие опасения подтвердились: на пепелище обнаружили обгоревшие тела. На место происшествия срочно выехали представители почти всех силовых ведомств.
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Оперативники выяснили, что в тот вечер на даче собралась компания подростков. Четырнадцать человек — все из Байкальска и одной школы. По предварительным данным, отмечали 15-летие восьмиклассницы Александры (имена всех несовершеннолетних изменены).
По сведениям СК, в разгар веселья один из подростков — 17-летний Максим — достал нож и набросился на приятелей. Четверых, включая одну девочку, убил на месте. Четверых ранил, но тем удалось спастись: сбежали через дверь и окна. Еще пятеро покинули вечеринку до трагедии.
После расправы Максим поджег дом, а сам остался внутри. Вскоре огонь перекинулся на два соседних здания — к счастью, они пустовали. Погибли в итоге пять человек. Самым младшим было всего по 14 лет.

Перспективный спортсмен

Уголовное дело возбудили по двум статьям: "Убийство двух и более человек" и "Покушение на убийство двух и более человек". Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу, где им сейчас оказывают помощь. Один из них с ранением шеи — в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации — его уже прооперировали. В данный момент решают вопрос о транспортировке пациента в больницу Иркутска.
© Фото : Следком38/TelegramПоследствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Следком38/Telegram
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске
В мотивах жестокого нападения разбираются следователи, а также представители социальных служб. Среди неофициальных версий — одна из школьниц отвергла ухаживания Максима и он пришел в ярость.
По предварительной информации, никто из подростков ни на каком учете никогда не состоял. Родители знали о вечеринке.
Максим был самым старшим в компании. Он из благополучной и многодетной семьи, увлекался мультфильмами в стиле аниме и борьбой, говорят знакомые. Часто занимал первые места на различных региональных соревнованиях, тренеры считали его перспективным спортсменом.
Агрессивность ранее не проявлял. Напротив, всегда был со сверстниками и младшими приятелями очень дружелюбным.
На его странице в соцсети ВК много фотографий со спортивных соревнований: он на пьедестале, с кубками и грамотами в руках. Однако, по словам знакомых, с недавних пор Максим увлекся спиртным и стал пропускать тренировки.
© Следком/TelegramРабота СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком/Telegram
Работа СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Вечером 27 мая также не обошлось без крепкого алкоголя. Были ли там наркотики, проверяют следователи и оперативники.

Трехдневный траур

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на месте трагедии создали оперативный штаб. Туда отправили профессиональных психологов, а также глав региональных министерств образования, здравоохранения, социального развития, приехал региональный омбудсмен.
"Семьям погибших и пострадавших город окажет всестороннюю помощь, как материальную, так и моральную, — заверил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский. — Организуем панихиду, сделаем все необходимое, чтобы поддержать людей. Люди объединились и стремятся помочь".
Также общественность ждет, когда следователи ответят на главный вопрос: что именно послужило причиной расправы.
 
ПроисшествияБайкальскИркутскИгорь КобзевИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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